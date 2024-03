Beraldo divide bola com Oyarzabal durante o embate (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 11:29 • San Sebastián (ESP)

A vitória do PSG, comandado por Luis Enrique, sobre a Real Sociedad, por 2 a 1, marcou uma noite europeia especial para Lucas Beraldo. O zagueiro brasileiro atuou durante os 90 minutos no triunfo parisiense, e foi elogiado por torcedores e jornalistas.

Após o duelo, o técnico espanhol rasgou elogios ao defensor, que teve um início de algumas críticas em sua jornada na capital francesa.

- Eu gosto do Beraldo, quem é que não gosta do Beraldo? Este é o curioso do futebol. Você traz um jogador veterano de 30 anos e ele pode demorar um ou dois anos para se adaptar. Aí chega o Beraldo que é jovem, e em dez dias parece que mora em Paris há anos. Isso é uma maravilha, uma grande surpresa. Muito feliz de tê-lo aqui, mas aqui não se pode relaxar, todos devem estar preparados para sermos um time melhor a cada dia - disse Luis.

Em 2023, Lucas viveu um ano mágico com o São Paulo, se tornando um pilar na defesa do time comandado por Dorival Júnior e conquistando a primeira Copa do Brasil da história do clube. Foram 52 partidas pelo profissional do Tricolor, com um gol marcado.

A ida para a capital francesa custou cerca de 20 milhões de euros aos cofres parisienses. Desde sua chegada ao PSG, já são 12 partidas completas de Beraldo, se "beneficiando" de um sistema defensivo que lida com muitas lesões e cada vez mais se afirmando como titular sob o comando de Luis Enrique.

Beraldo em ação pelo Paris Saint-Germain (Foto: Divulgação)