Luis Enrique aprova relação com torcida do PSG: ‘Não me pedem para ganhar a Champions’

O PSG venceu o Arsenal por 1 a 0 fora de casa nesta terça-feira (29), pela ida da semifinal da Champions League. Vivendo lua de mel em Paris com os locais, Luis Enrique não deixou de agradecer aos 2500 torcedores presentes no Emirates Stadium. Na entrevista coletiva pós-jogo, o espanhol esclareceu que possui um acordo com a torcida do time da capital.

Luis Enrique chegou na França em 2023, depois de duas passagens pela seleção espanhola. Com domínio local garantido, o treinador busca conquistar a primeira Champions League da história do clube nesta temporada. Nesse processo, revela que não conta com pressão das arquibancadas pela "orelhuda", mas sim pela prática de um bom futebol:

— Desde o primeiro dia, na temporada passada, a torcida sentiu que a equipe representava quanto ao trabalho. Jogando bem o futebol eles gostam ainda mais, mas tem uma conexão desde o primeiro dia, esse ano temos estatísticas melhores e os torcedores sempre têm muito orgulho — disse o treinador.

— Quando ando por Paris, ninguém me pede para ganhar a Champions, pedem para que eu continue com a mesma ideia, e vimos 2.500 torcedores do PSG (em Londres) que não pararam de cantar, de torcer. Dedicamos a vitória a eles — completou.

🔴 Arsenal 0x1 PSG 🔵

Na partida entre Arsenal e PSG, Ousmane Dembélé marcou o único gol do confronto, pediu silêncio ao Emirates Stadium e garantiu vantagem aos comandados de Luis Enrique para a volta. Agora, as duas equipes se reencontram em oito dias, no Parc des Princes, para decidir quem avança à decisão.

Aos franceses, será necessário um empate diante de seu torcedor, enquanto a equipe de Mikel Arteta precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar; triunfos pela distância mínima levam o duelo à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.

