Durante entrevista coletiva que antecede o duelo do PSG contra o Nantes, válido por rodada atrasada da Ligue 1, o técnico espanhol Luis Enrique voltou a confrontar a imprensa francesa. Dessa vez, com um tom de ironia, o treinador fez questão de afirmar que um estagiário é melhor do que todos os outros jornalistas presentes.

Depois de responder aquela que achava ser a última pergunta da coletiva, Luis Enrique já estava se levantando para ir embora até que um estagiário da "RMC Sport" o chamou. O jovem tinha sido deixado para o fim e acabou sendo esquecido. Antes de sair, o treinador do PSG fez questão de retornar para respondê-lo.

Mesmo com toda a atenção voltada para si, o jornalista não se intimidou e manteve sua pergunta. Ele questionou como a frustração de Ousmane Dembélé ao fim do jogo contra o Aston Villa impacta o time na reta final da temporada. Luis Enrique não só respondeu, como elogiou o garoto.

— Bravo! Muito melhor do que todos (os jornalistas) que estão aqui — brincou Luis Enrique fazendo um sinal de positivo para o estagiário.

— A partida contra o Aston Villa teve diversos componentes. Houve muita emoção. Estávamos no controle. Depois houve um momento em que perdemos ele, estávamos quase com o confronto empatado. Isso desapontou Ousmane porque ele é um dos jogadores que tem a maior capacidade de gerenciar esses momentos, ele queria transmitir aos seus companheiros essa necessidade de melhorar. Mas acho que, em última análise, é importante para os jogadores saberem que o objetivo é dar 100%. Ousmane respondeu com a emoção, mas acho que merecíamos nos classificar — respondeu a pergunta.

Apesar de já ter confirmado o título da Ligue 1, o PSG ainda entra em campo nas rodadas finais com o objetivo de terminar a campanha invicto. O próximo duelo será contra o Nantes, nesta terça-feira (22), fora de casa. A equipe também está na semifinal da Champions, onde disputará vaga na final contra o Arsenal.

Luis Enrique desabafou após classificação na Champions

Também em coletiva de imprensa, Luis Enrique recentemente já havia feito desabafo sobre a forma com que seu trabalho é julgado. De acordo com o treinador, antes, ele era o mais criticado por poupar jogadores. Dessa vez, vem sendo questionado pela rotação adotada.

— Eu era o treinador mais criticado na Europa porque fazia muita rotação. Em Roma, no Barça, na seleção, em Paris. Quanto mais jogadores pudermos escalar, melhor seremos. Quando eles não jogam, não significa que eu não tenha confiança. Continuo sendo um treinador que tem confiança nesses jogadores — disse na ocasião.