Ficha do jogo NAN PSG 30ª rodada Ligue 1 Data e Hora Terça-feira (22), às 15h45 (de Brasília) Local Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, em Nantes Árbitro Onde assistir Não definido

Nesta terça-feira (22), o PSG visita o Nantes em confronto válido pela 30ª rodada da Ligue 1. O jogo acontecerá no Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, em Nantes, na França, e está previsto para começar às 15h45 (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo da CazéTV (por streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já campeão, o PSG entra em campo em busca de dar mais um passo rumo ao campeonato de forma invicta. O clube parisiense está isolado na liderança, estando 22 pontos na frente do segundo colocado, Olympique de Marselha. Além disso, a equipe vem em boa forma na temporada, estando nas semifinais da Champions League contra o Arsenal. Na última rodada da Ligue 1, o PSG venceu o Le Havre em casa por 2 a 1 e segue na busca por ser campeão sem derrotas.

Dembélé comemorando gol pelo PSG (Foto: Oli SCARFF / AFP)

O Nantes, por outro lado, está na briga contra o rebaixamento no campeonato francês. O clube se encontra na 14ª posição com 30 pontos, estando a três pontos do primeiro na zona de rebaixamento da Ligue 1. A equipe vem de uma derrota contra o Rennes fora de casa por 2 a 1 enão vive boa fase na competição.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre PSG e Angers pela Ligue 1

✅ FICHA TÉCNICA

NANTES X PSG

30ª RODADA - LIGUE 1

📆 Data e horário: Terça-feira, 26 de abril, às 15h45 (de Brasília);

📍 Local: Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, em Nantes (FRA);

📺 Onde assistir: CazéTV (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NANTES: Anthony Lopes, Kélvin Amian, Jean Castelletto, Nathan Zeze, Nicolas Cozza, Louis Leroux, Douglas Augusto, Sorba Thomas, Mostafa Mohamed, Matthis Abline, Moses Simon

continua após a publicidade

PSG: Matvey Safonov, Lucas Hernández, Lucas Beraldo, Achraf Hakimi, Désiré Doué, Lee Kang-in, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye