Messi abre o jogo sobre passagem pelo PSG com Neymar e Mbappé: ‘Não me senti cômodo’

Destaque do Inter Miami, Lionel Messi abriu o jogo sobre sua passagem de duas temporadas pelo PSG, entre 2021 e 2023. Na época, o argentino atuou ao lado de Neymar e Mbappé, mas o trio não conseguiu dar liga.

Em entrevista ao canal "Simplemente Fútbol", Messi admitiu dificuldade na adaptação em relação a França e afirmou não ter se sentido bem no dia a dia do PSG. No clube francês, o atleta não conseguiu ter protagonismo e saiu no fim de seu contrato.

- Foram dois anos complicados, porque a gente vinha de viver de um jeito em Barcelona, mas minha família esteve bem em Paris. Mas eu não me senti cômodo no dia a dia, nos treinamentos. Eu queria aproveitar o que gosto.

Pouco depois da saída de Messi, Neymar optou por se transferir ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, enquanto Mbappé se mudou para o Real Madrid no meio de 2024. Nesse período, o clube decepcionou e conquistou apenas três títulos no período.

Números de Messi no PSG

No PSG, Lionel Messi disputou 75 partidas em duas temporadas, tendo marcado 32 gols e contribuído com 35 assistências. Na França, o argentino venceu duas vezes a Ligue 1, além de um título da Supercopa da França.