A partida entre Mladost e FK Radnicki 1923 foi marcada por um episódio triste. O técnico Mladen Zizovic, da equipe visitante, morreu aos 45 anos após sofrer um ataque cardíaco perto do banco de reservas. A equipe médica tentou reanimá-lo, porém sem sucesso. Alguns jogadores passaram mal ao saberem da notícia.

O comandante precisou ser levado às pressas para o hospital após as primeiras emergências na beira do campo. No entanto, pouco tempo após sua chegada ao local, foi noticiada a morte de Zizovic, o que gerou grande comoção.

A partida havia sido retomada, no entanto, assim que os jogadores dos times receberam a informação a cena chamou a atenção. Alguns desmaiaram, enquanto outros se ajoelharam, lamentando o ocorrido.

Em nota nas redes sociais, a Federação Sérvia de Futebol emitiu um comunicado lamentando o falecimento do profissional de 45 anos. O Radnicki também divulgou nota sobre a morte do técnico.

— A Federação Sérvia de Futebol recebeu com profunda tristeza e incredulidade a notícia do falecimento repentino do treinador do FK Radnički 1923, Mladen Zizovic, que morreu durante a partida do Campeonato Sérvio Mozzart Bet entre Mladost e Radnicki 1923, em Lucani. Sua partida prematura representa uma enorme perda para toda a comunidade do futebol

— O nosso clube perdeu não só um grande especialista, mas acima de tudo uma boa pessoa, um amigo e um trabalhador do desporto que, com o seu conhecimento, energia e nobreza, deixou uma marca profunda no coração de todos os que o conheceram. O Clube de Futebol Radnički 1923 expressa as suas mais sinceras condolências à sua família, amigos e a todos os que partilhavam com ele o amor pelo futebol. Descanse em paz, Mladen.

Quem era Zizovic?

Zizovic, ex-meio-campista da seleção da Bósnia e Herzegovina, jogou por quase duas décadas antes de iniciar sua carreira como treinador em 2017. Ele comandou clubes como Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar e Sloboda Tuzla.

Ele comandou o Borac Banja Luka na Conference League durante a temporada 2024/25, levando o time às oitavas de final, e foi nomeado treinador principal do clube sérvio Radnički 1923 em outubro.

Como jogador, Zizovic foi campeão da liga com o Radnik Bijeljina em apenas sua segunda temporada como profissional, antes de retornar ao clube no final de sua carreira e conquistar a Copa da Bósnia em sua última temporada.

Ele também passou cinco anos no Zrinjski Mostar, com quem conquistou a Copa da Bósnia em 2008 e o Campeonato Bósnio em 2009, e ganhou uma medalha de campeão da Copa da Albânia durante sua passagem pelo Tirana em 2011.

