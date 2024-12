O Botafogo encerrou 2024 como a sua melhor temporada da história do clube, e já iniciou suas movimentações no mercado da bola para o ano que vem. Depois de vencer a Libertadores e o Brasileirão, e com algumas saídas já confirmadas, as principais dúvidas ficam para o trio de destaques do Alvinegro: Almada, Luiz Henrique e Adryelson.

Ambos deixam o Glorioso em janeiro rumo ao futebol europeu. Inicialmente, os três chegaram ao Brasil, nesta temporada, com data para deixar o clube, e para o mesmo destino: Lyon, da França. Duas das contratações mais caras da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique e Almada firmaram um acordo com John Textor para atuar pelo clube francês após passagem pelo Alvinegro.

Apesar disso, apenas o meia tem o destino definido para 2025. Depois da eliminação precoce para o Pachuca no Intercontinental, Thiago Almada confirmou a ida para o Lyon e se apresenta no dia 5 de janeiro. Porém, o time francês tem imbróglios para resolver.

Em novembro, a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) proibiu o Lyon de contratar novos jogadores na janela de inverno. Além disso, caso não melhore sua situação financeira até o final da atual temporada, o clube corre risco de rebaixamento provisório. Assim, surge a dúvida de como a chegada de Luiz Henrique e Almada podem impactar a equipe francesa.

O caso de Luiz Henrique é a principal questão. O atacante assistiu à vitória do Lyon sobre o Frankfurt no dia 12, pela Liga Europa, e tem a opção de se transferir para a França na próxima temporada, mas ocuparia uma vaga de estrangeiro e chegaria para uma posição que já tem muitas opções. Ademais, o jogador tem despertado o interesse de outros clubes da Europa. Segundo John Textor, o destino do camisa 7 para 2025 depende apenas dele.

Adryelson também vive um impasse. O zagueiro foi emprestado ao Botafogo na última janela de transferência e, em janeiro, com o fim do contrato de empréstimo, retorna ao clube francês. Porém, segundo o “L’Équipe”, o defensor pode voltar a ser emprestado a outro clube brasileiro por conta da falta de oportunidades que teria na equipe francesa.

Dos três, Thiago Almada parece ser o único com o destino definido. Com as malas prontas para se apresentar ao Lyon, o atleta de 23 anos chegaria como um empréstimo gratuito e não impactaria nas finanças e na proibição da liga francesa.

