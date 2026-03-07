Web reage a golaço de craque do Barcelona: 'Rei'
Yamal chega aos 19 gols na temporada e ultrapassa números de 2025
O Barcelona visitou Bilbao para jogar contra o Athletic, em mais uma rodada de LaLiga. Após um primeiro tempo monótono, sem grandes chances para nenhuma das equipes, Lamine Yamal recebeu a bola perto da área, conduziu, bateu de chapa no ângulo e fez um golaço milimétrico, abrindo o placar do confronto.
Confira as reações da web com o tento:
O presidente do Barcelona, Joan Laporta, participou de um evento de campanha eleitoral na cidade de L'Hospitalet. O dirigente, que já é candidato oficial à reeleição após reunir o número necessário de assinaturas, utilizou o espaço para comentar o resultado da partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, disputada no estádio de Balaídos.
Avaliação sobre a arbitragem
Ao analisar a vitória do Real Madrid por 2 a 1, confirmada com um gol do uruguaio Federico Valverde nos acréscimos, Laporta expressou sua discordância em relação à decisão da arbitragem no lance. O presidente do Barcelona declarou que a jogada deveria ter sido invalidada e comparou a situação com ocorrências envolvendo a sua própria equipe em partidas anteriores.
— Tiveram uma sorte histórica, mas esse gol deveria ter sido anulado por uma falta prévia. Contra nós, teriam apitado a falta, já aconteceu conosco no Anoeta — afirmou o presidente. Na sequência de sua fala, Laporta expôs sua visão sobre as marcações da arbitragem em jogos do clube de Madri.
— No Real Madrid sempre acontece a mesma coisa. Quando estão em dificuldades, ou têm ajudas de arbitragem ou acontece alguma coisa. Sempre os ajudam a ter sorte — declarou o dirigente.
