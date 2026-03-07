Bitello se destaca pelo Dynamo Moscou após pausa de inverno na Rússia

O futebol russo retomou as suas atividades oficiais nesta semana, após um período de dois meses de recesso e intertemporada devido ao inverno rigoroso no leste europeu. Nesse retorno do calendário, o meia brasileiro Bitello, atualmente no Dynamo Moscou, assumiu o protagonismo da equipe com atuações decisivas. O ex-jogador do Grêmio distribuiu três assistências em dois jogos consecutivos, ajudando o seu time a conquistar vitórias expressivas nas competições nacionais.

Brilho no clássico e vantagem na Copa da Rússia

O principal destaque do brasileiro ocorreu na última quinta-feira, durante o clássico da capital russa válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Rússia. Bitello forneceu duas assistências na goleada de 5 a 2 do Dynamo sobre o Spartak Moscou. Antes disso, no fim de semana anterior, o atleta já havia contribuído com um passe para gol na vitória por 4 a 0 sobre o Samara, em compromisso válido pela liga local. O meia celebrou o seu desempenho no clássico e ressaltou a importância do resultado obtido pela equipe.

— O clássico é um jogo que a cidade toda espera para assistir e fico feliz de poder ter sido destaque com duas assistências. Construímos uma boa vantagem, mas sabemos que não tem nada decidido. Espero repetir a boa atuação no jogo de volta pra chegar na final da Copa — declarou o jogador em relação ao confronto decisivo.

Bitello em ação pelo Dynamo Moscou (Foto: Divulgação/Dynamo Moscou)

Preparação no recesso e próximo desafio na liga

O atleta também avaliou o seu momento individual nesta retomada da temporada e creditou a boa fase ao trabalho realizado de forma intensiva durante a pausa de inverno.

— Sempre quero ajudar meus companheiros. Comecei bem essa segunda metade da temporada, principalmente participando de três gols em dois jogos nesse retorno. A gente trabalhou muito durante esse período sem jogos, fizemos muitos amistosos e isso ajudou a manter o bom ritmo e o desempenho em alto nivel. Quero seguir ajudando com mais assistências e gols — finalizou Bitello.

O próximo compromisso do meio-campista será em mais um clássico da capital russa. Neste domingo (8), a partir das 13h30, o Dynamo Moscou enfrenta o CSKA Moscou, atuando fora de casa, em partida válida pela 20ª rodada da Premier League Russa.

