O lateral-esquerdo Cristiano Silva, do Sporting Cristal, acusou o argentino Franco Coronel, do Alianza Atlético, de chamá-lo de macaco durante a partida deste sábado (7), em que o time do brasileiro venceu o adversário por 3 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Peruano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Imagens mostram o momento em que o brasileiro teria ouvido as ofensas, e o protocolo oficial da Fifa antirracismo foi acionado pelo árbitro do jogo. Após a partida, houve uma discussão entre Cristiano Silva e Franco Coronel, camisa 7 do time rival. Veja o vídeo abaixo.

SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO CONTRA EL RACISMO



Cristiano Da Silva le avisó al árbitro que habría recibido insultos racistas por parte de Franco Coronel en minutos finales del partido#SportingCristal 3-1 #AlianzaAtletico #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/qfOeiVgBgd — L1MAX (@L1MAX_) March 7, 2026

O Sporting Cristal publicou uma nota de apoio ao brasileiro e também pede que autoridades esportivas investiguem o caso. No texto divulgado, o clube peruano ainda pede a aplicação de punição, adotando todas as medidas disciplinares de acordo com a lei. Por fim, diz que esse tipo de conduta não pode ser tolerada em nenhuma circunstância. Confira abaixo:

continua após a publicidade

Também nas redes sociais, a Liga Peruana afirmou que o caso será apurado pela Comissão Disciplinar para eventual punição.

- Durante o encontro entre Sporting Cristal e Alianza Atlético, se ativou o protocolo correspondente a um possível ato de racismo contra o jogador Cristiano da Silva. O caso será avaliado pela Comissão Disciplinar e, se for confirmado, se aplicarão as sanções correspondentes - diz o comunicado.