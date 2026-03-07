Brasileiro que atua no Sporting Cristal acusa rival argentino de racismo no Campeonato Peruano
Árbitro aciona o protocolo antirracismo após denúncia do brasileiro Cristiano Silva, ex-Fluminense, Criciúma e Goiás
- Matéria
- Mais Notícias
O lateral-esquerdo Cristiano Silva, do Sporting Cristal, acusou o argentino Franco Coronel, do Alianza Atlético, de chamá-lo de macaco durante a partida deste sábado (7), em que o time do brasileiro venceu o adversário por 3 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Peruano.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Bitello se destaca pelo Dynamo Moscou após pausa de inverno na Rússia
Futebol Internacional07/03/2026
- Fora de Campo
Torcedores mandam recado a Ancelotti e pedem jogador na Seleção: ‘O cara do hexa’
Fora de Campo07/03/2026
- Santos
Neymar aposta em sequência no Santos para entrar na lista de Ancelotti
Santos07/03/2026
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Imagens mostram o momento em que o brasileiro teria ouvido as ofensas, e o protocolo oficial da Fifa antirracismo foi acionado pelo árbitro do jogo. Após a partida, houve uma discussão entre Cristiano Silva e Franco Coronel, camisa 7 do time rival. Veja o vídeo abaixo.
SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO CONTRA EL RACISMO— L1MAX (@L1MAX_) March 7, 2026
Cristiano Da Silva le avisó al árbitro que habría recibido insultos racistas por parte de Franco Coronel en minutos finales del partido#SportingCristal 3-1 #AlianzaAtletico #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/qfOeiVgBgd
O Sporting Cristal publicou uma nota de apoio ao brasileiro e também pede que autoridades esportivas investiguem o caso. No texto divulgado, o clube peruano ainda pede a aplicação de punição, adotando todas as medidas disciplinares de acordo com a lei. Por fim, diz que esse tipo de conduta não pode ser tolerada em nenhuma circunstância. Confira abaixo:
Também nas redes sociais, a Liga Peruana afirmou que o caso será apurado pela Comissão Disciplinar para eventual punição.
- Durante o encontro entre Sporting Cristal e Alianza Atlético, se ativou o protocolo correspondente a um possível ato de racismo contra o jogador Cristiano da Silva. O caso será avaliado pela Comissão Disciplinar e, se for confirmado, se aplicarão as sanções correspondentes - diz o comunicado.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias