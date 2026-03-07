menu hamburguer
Futebol Internacional

Brasileiro que atua no Sporting Cristal acusa rival argentino de racismo no Campeonato Peruano

Árbitro aciona o protocolo antirracismo após denúncia do brasileiro Cristiano Silva, ex-Fluminense, Criciúma e Goiás

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 07/03/2026
22:36
Cristiano Silva, jogador brasileiro
O lateral-esquerdo Cristiano Silva, do Sporting Cristal, acusou o argentino Franco Coronel, do Alianza Atlético, de chamá-lo de macaco durante a partida deste sábado (7), em que o time do brasileiro venceu o adversário por 3 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Peruano.

Imagens mostram o momento em que o brasileiro teria ouvido as ofensas, e o protocolo oficial da Fifa antirracismo foi acionado pelo árbitro do jogo. Após a partida, houve uma discussão entre Cristiano Silva e Franco Coronel, camisa 7 do time rival. Veja o vídeo abaixo.

O Sporting Cristal publicou uma nota de apoio ao brasileiro e também pede que autoridades esportivas investiguem o caso. No texto divulgado, o clube peruano ainda pede a aplicação de punição, adotando todas as medidas disciplinares de acordo com a lei. Por fim, diz que esse tipo de conduta não pode ser tolerada em nenhuma circunstância. Confira abaixo:

Também nas redes sociais, a Liga Peruana afirmou que o caso será apurado pela Comissão Disciplinar para eventual punição.

- Durante o encontro entre Sporting Cristal e Alianza Atlético, se ativou o protocolo correspondente a um possível ato de racismo contra o jogador Cristiano da Silva. O caso será avaliado pela Comissão Disciplinar e, se for confirmado, se aplicarão as sanções correspondentes - diz o comunicado.

