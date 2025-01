O Arsenal levou a melhor no clássico do capital inglesa. Os Gunners venceram de virada o Tottenham por 2 a 1, no Emirates Stadium, em Londres. A partida foi válida pela 21ª rodada da Premier League. Com o resultado, os mandantes reassumem a vice-liderança da competição, com 43 pontos, enquanto os Spurs permanecem na 13ª colocação, com apenas 24 pontos.

Primeiro tempo

Jogando em casa, o Arsenal começou a partida pressionando o Tottenham. Apesar da posse de bola, a equipe de Arteta não conseguiu criar chances claras de gol. O adversário pouco chegou no gol de Raya. Porém, aos 24 minutos, após cruzamento na área, a defesa do Arsenal tentou afastar, e a bola caiu nos pés de Son, que arriscou o chute e acertou no cantinho para abrir o placar. O Arsenal seguiu pressionando e, aos 39, após cobrança de escanteio de Rice, Gabriel Magalhães apareceu na segunda trave e cabeceou, a bola ainda desviou em Solanke antes de entrar. O gol da virada veio pouco depois, aos 43. Thomas Partey recuperou a bola no meio de campo, tocou para Odegaard, que mandou direto para Trossard pelo lado esquerdo. O atacante invadiu a área e chutou rasteiro para virar. 2 x 1.

Segundo tempo

Apesar de não terem saído gols na segunda etapa, ela foi bem movimentada. Ambas as equipes dividiram momentos de posse de bola. No entanto, a equipe que estava com a bola não conseguiu ter exito contra a defesa adversária. Alguns chutes levaram perigo tanto ao gol do Arsenal, quanto ao gol do Tottenham. Os goleiros foram muito bem quando exigidos e fizeram com que as redes não fossem balançadas nos últimos 45 minutos da partida.

O que vem por aí?

Arsenal volta a campo no próximo sábado (18), às 14h30 (horário de Brasília). O time de Londres encara o Aston Villa, no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela 22ª rodada da Premier League. Por outro lado, o Tottenham visita o Everton, no Goodison Park, em Liverpool (ING). O confronto será no próximo domingo (19), às 11h (de Brasília), também pela 22ª rodada da Premier League.

Trossard comemorando o gol da virada do Arsenal (Foto: GLYN KIRK/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 2 x 1 Tottenham

21ª RODADA - PREMIER LEAGUE

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra;

🥅 Gol: Son (24'/1ºT); Gabriel Magalhães (39'/1ºT) e Trossard (43'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Sarr (TOT); Havertz, Skelly (ARS);

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly (Zinchenko); Odegaard, Partey e Rice (Merino); Trossard (Tierney), Havertz e Sterling (Martinelli).

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Kinsky; Porro, Dragusin, Gray e Spence; Bissouma (Maddison), Sarr (Johnson) e Bergvall; Kulusevski e Son (Richarlison); Solanke.

