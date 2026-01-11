Loco Abreu será o treinador do próprio filho em time mexicano

O ex-jogador Loco Abreu, lembrado por sua passagem no Botafogo, será o treinador de seu próprio filho, Diego Abreu, no mexicano Tijuana. No comando da equipe desde abril de 2025, a contratação vai reforçar o time no torneio Clausura do México, iniciada na última sexta-feira (9).

O atacante Diego Abreu tem 22 anos e vem do Defensor Sporting, do Uruguai, clube no qual fez sua estreia como profissional em 2025 e defendeu por um ano e meio. Nas categorias de base, chegou a atuar também pelo Botafogo, assim como o pai, entre abril de 2023 e janeiro de 2024.

— Agradeço ao clube pelo esforço de buscar outro atacante promissor, mexicano, que era o que estávamos procurando. A possibilidade surgiu durante o processo de 'scouting,' e, quando me apresentaram a proposta, meus sentimentos me traíram. Estou feliz por ele ter sido contratado pelo clube. Ele tem mobilidade, faz boas diagonais e marca gols — elogiou o técnico, em entrevista coletiva.

Embora Loco Abreu seja uruguaio, seu filho é nascido no México. No entanto, Diego Abreu optou por defender as cores do Uruguai, assim como seu pai.

Questionado sobre uma possível interferência e diferença no tratamento em função da relação pai-filho, Loco Abreu garante que ele o verá como "apenas mais um jogador de grupo".

— Já faz um tempo que conversamos sobre essa possibilidade. Ele já entende que, com um pai que o pressiona durante as férias, quando ele está treinando, e isso o irrita, agora a pressão será dobrada. Depois da alegria inicial, vou vê-lo como apenas mais um jogador do grupo, e ele terá que se esforçar ao máximo como todos os outros. Se mostrar potencial, vai jogar — garantiu o uruguaio.

Loco Abreu defendeu o Fogão – um dos 32 clubes no qual jogou na carreira – de 2010 a 2012, sendo campeão da Taça Guanabara (2010), Taça Rio (2010 e 2012) e Campeonato Carioca (2010), quando marcou o nome na história com a cavadinha de pênalti na final contra o Flamengo.

