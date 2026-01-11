O atual campeão Crystal Palace sofreu uma zebra histórica após ter sido eliminado pelo Macclesfield, da semi-profissional sexta divisão da Inglaterra, na FA Cup, no sábado (10). Considerada como uma das maiores eliminações da história da competição, o técnico Oliver Glasner não segurou o verbo após o fim da partida, afirmando que "faltou tudo" na partida e que "o sub-21 teria se saído melhor".

— Parabéns ao Macclesfield. Faltou-nos qualquer qualidade hoje. Perdemos e merecemos perder. Eu esperava qualidade de todos, mas não tenho explicação para o que vi hoje, nos faltou tudo. Acho que quando você joga aqui contra um time que não é da liga profissional, você não precisa de táticas, você não precisa de um técnico, sinceramente. Fui jogador durante 19 anos, sei que essas coisas podem acontecer, mas a forma como jogamos... isso que mais me decepciona e é isso que temos que mudar. Acho que nosso sub-21 teria se saído melhor hoje — disparou Glasner, em entrevistas à BBC e à TalkSPORT.

A partida, finalizada em 2 a 1 para o Macclesfield, foi um choque no país. Com a derrota, o Crystal Palace, campeão da última edição da FA Cup, tornou-se o primeiro detentor do troféu a ser eliminado por uma equipe de divisão semi-profissional desde 1909, há 117 anos. Curiosamente, tal resultado foi do próprio Palace, quando derrotou o Wolves na primeira rodada da temporada 1908/09.

O Macclesfield, que avançou na FA Cup, é treinado por John Rooney – o irmão mais novo de Wayne Rooney, um dos maiores nomes da história do futebol inglês. Na partida histórica, a equipe de Rooney saiu na frente com o capitão Paul Dawson, no primeiro tempo, e ampliou a vantagem com Isaac Buckley-Ricketts, na etapa final. O Crystal Palace chegou a descontar com Yeremy pino, nos acréscimos, mas já era tarde para uma recuperação.

