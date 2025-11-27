Jogador do Flamengo revela que negociou com o Palmeiras: 'Teve conversa'

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras se intensificou muito nos últimos anos. Em 2025, os clubes disputam o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Em entrevista ao "Ge", Jorginho revelou que antes de chegar ao Rubro-Negro, negociou com o Verdão.

Jorginho chegou ao Flamengo no Mundial de Clubes. Antes disso, o meio-campista revelou que chegou a negociar com o Palmeiras.

- Teve conversa. São muitas coisas nos bastidores. Conversei com o Palmeiras, como conversei com outras equipes. Não teve um motivo de não ir para lá e vir para cá. As conversas vão acontecendo com uma equipe, com outra, e você chega a uma decisão - revelou Jorginho, em entrevista ao "Ge".

No Rubro-Negro, Jorginho assumiu o protagonismo na equipe de Filipe Luís. O meio-campista deve ser titular no duelo entre Flamengo e Palmeiras, na final da Libertadores, no próximo sábado (29). A decisão será em Lima, no Peru.

Jorginho na partida entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press) Photo Premium/Photo Premium

Jorginho supera números dos tempos de Arsenal; volante pode bater pênalti na final entre Flamengo e Palmeiras

O volante Jorginho, de 33 anos, alcançou melhores números ofensivos em poucos meses no Flamengo do que teve em sua larga passagem pelo Arsenal. O jogador ítalo-brasileiro marcou quatro gols e três assistências em 26 jogos pelo clube carioca desde sua chegada em junho de 2025. O meio-campista do Flamengo pode ser o batedor de pênaltis na final contra o Palmeiras.

No Arsenal, onde atuou entre fevereiro de 2023 e maio de 2025, Jorginho disputou 79 partidas e anotou apenas dois gols e três assistências. O volante do Flamengo revelou que chegou a negociar com o Palmeiras.

Jorginho tem um aproveitamento perfeito nas cobranças de pênalti pelo Flamengo, convertendo todas as seis tentativas. Na carreira, o meio-campista tem 86% de eficiência em penalidades, com 47 acertos em 55 cobranças.

Sobre a possibilidade de cobrar pênaltis na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras com seu estilo característico, Jorginho afirmou: "Com tranquilidade, sim. Se será do mesmo jeito, já não sei. Aí teria que, quando chegar mais perto, poder estudar o momento, a situação, o goleiro, e aí vamos ver".