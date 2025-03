Liverpool e PSG se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Anfield Road, em Liverpool (ING), em jogo válido pelo Champions League. A transmissão da partida será pelo SBT, TNT e Max.

O Liverpool venceu o PSG por 1 a 0 na partida de ida, apesar da superioridade do time francês em posse de bola e finalizações a gol. Ambas as equipes chegam confiantes para o jogo da volta, após triunfarem em seus confrontos do último final de semana.

O Liverpool derrotou o Southampton de virada por 3 a 1, enquanto o PSG goleou o Rennes por 4 a 1.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x PSG

Champions League (Oitavas de final)

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Anfield Road, em Liverpool (ING);

📺Onde assistir: SBT, TNT e Max.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Gravenberch e Elliott (Szoboszlai); Salah, Luis Díaz e Darwin Nuñez.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé.