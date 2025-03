PSG e Liverpool dão início ao confronto das oitavas de final da Champions League nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris. O duelo promete ser um dos mais aguardados da competição, colocando frente a frente duas equipes em grande fase e lideradas por astros que despontam como favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo.

Ousmane Dembélé, do PSG, e Mohamed Salah, do Liverpool, vêm se destacando na temporada 2024/25 e figuram entre os principais candidatos à Bola de Ouro. Com desempenhos impressionantes, os atacantes chegam ao mata-mata da Champions como protagonistas de suas respectivas equipes. O confronto pode ter um peso decisivo na corrida pelo prêmio, já que 13 dos últimos 18 vencedores da Bola de Ouro conquistaram a Liga dos Campeões.

Ousmane Dembélé: protagonismo no PSG

Aos 27 anos, Ousmane Dembélé vive sua melhor temporada da carreira. Sob o comando de Luis Enrique, o atacante francês assumiu um papel de maior responsabilidade no PSG, ocupando espaços deixados por figuras como Neymar e Kylian Mbappé, e atuando tanto como ponta direita quanto como falso nove.

O resultado tem sido expressivo: em 33 jogos por todas as competições, Dembélé marcou 26 gols e deu seis assistências, superando sua melhor marca anterior, quando anotou 14 gols e sete assistências pelo Barcelona na temporada 2018/19. Na Ligue 1, o camisa 10 do PSG balançou as redes 18 vezes em 22 jogos, além de contribuir com cinco assistências.

Em 2025, Dembélé marcou 18 gols em 13 partidas. Não tendo marcado em apenas duas partidas em que esteve em campo.

Ousmane Dembélé é um dos destaques da partida entre PSG e Liverpool (Foto: Olivier CHASSIGNOLE/AFP)

Mohamed Salah: a liderança do Liverpool

Se Dembélé vem fazendo uma ótima temporada, Mohamed Salah segue sendo o grande favorito ao prêmio de melhor do mundo. Aos 32 anos, o egípcio tem sido o principal jogador do Liverpool, conduzindo a equipe à liderança da Premier League e ajudando a consolidar o trabalho do técnico Arne Slot.

Os números do atacante impressionam: em 39 jogos por todas as competições, Salah marcou 30 gols e deu 22 assistências. Na Premier League, seus gols e assistências foram responsáveis por 33 dos 67 pontos conquistados pelo Liverpool, representando 49,3% da campanha dos Reds na competição. Além dele ser diretamente responsável por 42 dos 66 gols marcados pelos Reds.

Na Champions League, Salah soma três gols e seis assistências. Além disso, o egípcio igualou um recorde de Lionel Messi ao marcar e dar assistência em 10 jogos diferentes em uma única temporada nas cinco principais ligas da Europa, mas em um período menor: Salah atingiu a marca em sete meses, enquanto Messi levou dez.

Arne Slot já destacou a importância dos títulos para a conquista da Bola de Ouro, e tanto PSG quanto Liverpool lideram seus campeonatos nacionais. No entanto, a Champions League pode ser o diferencial para Salah ou Dembélé. Caso um deles conquiste o torneio europeu, as chances de levar o prêmio individual aumentam significativamente.

