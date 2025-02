No último domingo (23), o Liverpool alcançou uma liderança de 11 pontos na Premier League após vencer o Manchester City por 2 a 0, no Etihad Stadium. Com esse resultado, os Reds somam agora 64 pontos em 27 jogos. O Arsenal, em segundo lugar, tem 53 pontos em 26 jogos. Apesar da vantagem, o técnico Arne Slot mantém uma postura cautelosa, destacando a imprevisibilidade da competição.

➡️Liverpool dá show, bate Manchester City e abre vantagem na Premier League

Em declarações à imprensa, Slot enfatizou a dificuldade dos jogos na Premier League e em outras competições do país.

- Você pode perguntar o que quiser, mas aqui é muito difícil julgar a tabela antes das partidas serem jogadas. Estamos em uma boa posição, mas sabemos o quanto foi difícil ganhar contra os Wolves. Agora enfrentamos o Newcastle, esperamos algo muito difícil. Em qualquer outra liga, uma vantagem assim seria muito confortável, exceto esta aqui. Na Inglaterra, até a partida contra o Argyle [pela Copa da Inglaterra] nos deu trabalho - disse Slot.

Slot também falou do momento do Manchester City, de Pep Guardiola, na atual temporada e reforçou o fato de ninguém colocar o Liverpool como um dos favoritos à conquista da Premier League 24/25.

- Quando se começa uma temporada, jamais se projeta quantos pontos terá ao fim dela. Sabemos que ninguém nos viu como um concorrente ao título no início da temporada e ninguém no mundo do futebol esperava que o City não estivesse tão perto da liderança, ou fosse o líder. Mas sabemos por que, eles tiveram muitas lesões, um período difícil, mas hoje foi possível ver quanto eles são bons e como é difícil enfrentá-los - completou.

A última vitória do Liverpool sobre o City fora de casa pela Premier League ocorreu em novembro de 2015. Desde então, os confrontos entre as equipes resultaram em quatro vitórias para o City e quatro empates. O Liverpool enfrentará o Newcastle em casa na próxima quarta-feira (26), seguido por um jogo fora de casa contra o PSG pela Champions League no dia 5 de março.

Jogadores do Liverpool comemorando um gol sobre o Manchester Ciry na Premier League (Foto: PAUL ELLIS/AFP)

