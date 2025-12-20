Liverpool supera Tottenham fora de casa e sobe na tabela da Premier League
O Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 1, neste sábado (20), pela 17° rodada da Premier League. Em duelo realizado no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), os atacantes Alexander Isak e Hugo Ekitiké balançaram as redes para os Reds. Do outro lado, já na reta final, Richarlison marcou para os donos da casa.
Com o resultado, o Liverpool subiu para a quinta colocação, com 29 pontos, a mesma do Chelsea, último time dentro da zona de classificação a Champions League. Já o Tottenham caí para a 13°, com 22 pontos.
Como foi Tottenham x Liverpool?
A primeira chance do jogo foi o Tottenham, nos pés de Kolo Muani. O atacante francês ficou com a sobra da defesa do Liverpool após cruzamento de Lucas Bergvall, mas a finalização explodiu na defesa e se perdeu na linha lateral. Na sequência, a partida ficou truncada, com quase nenhum lance de perigo de ambos os lados.
Na marca dos trinta minutos, Xavi Simons cometeu falta dura em van Dijk, ao atingir a sola no calcanhar do zagueiro. Após revisão do árbitro no VAR, o meia holandês foi expulso. Com um a mais, o Liverpool foi para cima e, em chute de Wirtz, quase abriu o placar, mas Vicario fez a defesa.
Na volta do intervalo, o Liverpool promoveu a entrada de Alexander Isak no lugar de Conor Bradley, em busca de aproveitar o cartão vermelho. Aos cinco minutos, Cuti Romero saiu errado e a bola sobrou para Isak. O atacante sueco passou para Hugo Ekitiké, que virou o jogo em Florian Wirtz. O meia alemão encontrou Alexander na ultrapassagem, que finalizou sem chances a Vicario e abriu o placar aos Reds.
Na hora da finalização, em dividida com van de Ven, Isak sentiu lesão no joelho e teve que ser substituído. Para o lugar do atacante, entrou Jeremie Frimpong. Do outro lado, o Tottenham tentou responder com Kolo Muani, em finalização que desviou em Miloš Kerkez, e bateu no travessão, surpreendendo Alisson.
Aos 20 minutos, o Liverpool voltou ao ataque com Frimpong, que superou Djed Spence e cruzou, com desvio do lateral inglês. Hugo Ekitiké superou Romero no alto e cabeceou no ângulo, sem poder de reação de Vicario, e ampliou o placar em 2 a 0.
Na sequência do duelo, o Liverpool chegou a ter mais oportunidades, mas não as concretizou. Do outro lado, o Tottenham até tentou a reação, com a entrada de Richarlison, que, em lance de escanteio, conseguiu diminuir o placar, mas a reação terminou por aí. Final de jogo, 2 a 1 aos Reds.
O que vem por aí?
O Liverpool retorna aos gramados no sábado (27), às 12h (de Brasília), 18° rodada da Premier League, em casa, contra o Wolves. Pela mesma competição, no domingo (28), o Tottenham visita o Crystal Palace, às 13h30.
