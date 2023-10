WOLVERHAMPTON 1x1 ASTON VILLA: JOGO ABAIXO

Jogando diante de seu torcedor no Molineux, os Wolves não conseguiram se impôr diante dos Lions e acabaram se contentando com o empate. Já na segunda etapa, a equipe do brasileiro João Gomes, ex-Flamengo, saiu na frente aos oito minutos, com gol do sul-coreano Hee-chan Hwang. Dois minutos depois, o zagueiro espanhol Pau Torres recebeu cruzamento e esticou a perna esquerda para empatar o confronto.