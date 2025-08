Bournemouth x West Ham: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bournemouth e West Ham se enfrentam neste domingo (3), às 15h (de Brasília), em jogo amistoso de pré-temporada, válido pela Premier League Summer Series. A partida será realizada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via ESPN, sem custo adicional para os assinantes

Na pré-temporada, o Bournemouth tem tido uma campanha mista. A equipe iniciou seus trabalhos contra o Hibernian, da Escócia, e ganhou por 2 a 1. Em seguida, o clube embarcou para a disputa da competição amistosa da Premier League Summer Series, contra equipes do Campeonato Inglês. No torneio, venceu o Everton por 3 a 0 na primeira rodada, mas perdeu para o Manchester United na segunda.

Ficha Técnica

Do outro lado, o West Ham chega no confronto com um retrospecto parecido. No primeiro confronto de pré-temporada, a equipe enfrentou o Grasshoppers, da Suiça, e saiu vitoriosa no duelo. Em seguida, o time foi em direção aos Estados Unidos para a disputa do torneio amistoso, e lá, perdeu para o Manchester United na primeira rodada, mas venceu o Everton na segunda.

Tudo sobre o amistoso entre Bournemouth e West Ham pela Premier League Summer Series (onde assistir, horário, escalações e local):

Bournemouth x West Ham

Amistoso – Pré-temporada

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

👁️ Onde assistir: ESPN4 (canal fechado), Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Đorđe Petrović; Julián Araujo, Illia Zabarnyi, Julio Soler, Dango Ouattara; Senesi, James Hill; Semenyo, Biling, Tavernier; Evanilson

West Ham (Técnico: Graham Potter)

Foderingham; Casey, Kilman, Mavropanos, Walker-Peters; Ward-Prowse, Potts, Irving; Diouf, Lucas Paquetá; Marshall

Bournemouth x West Ham em amistoso pela Premier League Summer Series (Arte: Lance!)

