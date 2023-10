Já o Grêmio vive boa fase. Apesar do empate com o Fortaleza, a equipe comandada por Renato Gaúcho está na parte de cima da tabela buscando uma vaga na próxima Libertadores. O Tricolor ainda tem o dobro de gols do Inter no Brasileiro, e Gre-Nal terá duelo de melhor (40) e pior ataque (20) do Brasileirão.