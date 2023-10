LUTON TOWN 0x1 TOTTENHAM: VITÓRIA NA SUPERAÇÃO

O Tottenham, voando sob o comando de Ange Postecoglou, visitou o Luton Town para um jogo que parecia ser fácil. Mas assim foi apenas no papel. Ainda na primeira etapa, a equipe londrina lidou com a infantil expulsão de Yves Bissouma e ficou com um a menos. Na metade final, porém, apareceu um herói improvável: em linda jogada individual, James Maddison usou o fundo direito e cruzou para trás, na direção de Micky van de Ven. O zagueiro holandês mostrou classe para bater de esquerda e tirar do goleiro, marcando o único gol da partida.