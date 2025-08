Olympique de Marselha e Sevilla ficaram no empate em 1 a 1 neste sábado (2), em amistoso de pré-temporada realizado no Velódrome, na França. O resultado foi construído ainda na primeira etapa: Greenwood abriu o placar de cabeça, mas Djibril Söw, em chute de fora da área, deixou tudo igual para a equipe da Andaluzia.

O confronto ficou marcado pelo retorno de Pierre-Emerick Aubameyang ao Marselha. O centroavante, que passou a temporada 2023/24 no clube e fez 29 gols na ocasião, acertou sua volta após uma temporada no futebol árabe, e foi celebrado pelos torcedores ao entrar no segundo tempo, mas não teve oportunidades para balançar as redes.

👀 Como foi o jogo?

O duelo começou truncado no Velódrome, com ambas equipes procurando conceder o mínimo espaço possível. Hojbjerg e Lukebakio finalizaram uma vez cada no gol, e apenas isso nos primeiros 20 minutos. Seis depois, veio o primeiro golpe por parte dos donos da casa: Michael Murillo ultrapassou pelo lado direito e fez cruzamento na medida para Greenwood, que apareceu livre no miolo da zaga andaluz e testou para baixo, como manda o figurino, inaugurando o marcador na França.

Aos 36', os visitantes responderam na medida correta. Lukebakio foi acionado pelo lado direito da área, mas se viu sem espaço, cercado por dois. Ao levantar a cabeça, viu a chegada de Söw e fez passe açucarado para o volante, que chegou batendo de primeira e acertou o ângulo de Rulli, empatando o placar.

No segundo tempo, os dois times começaram a ter mais chances em uma partida aberta. O Sevilla quase virou: Rulli foi com a bola na intermediária, mas Peque Fernández fez a roubada. Com o goleiro longe da meta, o espanhol bateu de longe, mas Balerdi fez um corte de raspão e Egan-Riley completou a salvada. Logo depois, os franceses responderam com Rabiot, que emendou dois dribles na área, mas não conseguiu completar a finalização.

Aos 25 minutos, o torcedor da casa vibrou. Gouiri deixou o gramado de jogo para dar lugar a Pierre-Emerick Aubameyang, completando seu retorno ao clube após a experiência no futebol da Arábia Saudita. Mas a empolgação não surtiu efeito, e o confronto terminou em empate, com direito a entradas fortes dos dois lados nos últimos minutos e confusão após o apito final.

Aubameyang retornou ao Marselha no confronto com o Sevilla (Foto: Reprodução)

🌌 O que vem por aí?

O Sevilla ainda fará dois amistosos nos próximos dias, diante de Al Qadsiah (SAU) e Toulouse (FRA), e inicia a trajetória oficial em 2025/26 diante do Athletic Bilbao, no dia 17 de agosto, às 14h30 (de Brasília), por La Liga. O Olympique de Marselha, por sua vez, enfrenta o Aston Villa para fechar a pré-temporada no sábado (9), e seis dias depois, duela com o Rennes na abertura da Ligue 1.

