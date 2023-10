O técnico Pep Guardiola não poderá contar com Kevin De Bruyne, que segue fora por contusão, nem com John Stones, também machucado. O Manchester City conta com as estatísticas à seu favor neste duelo: não sabe o que é perder para o Arsenal na Premier League desde 2015. Nos últimos 10 encontros pelo Campeonato Inglês, os Citizens venceram todas as vezes.