O QUE VEM AÍ?

O Atlético-MG vive ótima fase no returno. Com ataque e defesa em alta, o time comandado por Felipão pode aumentar a sequência de invencibilidade diante do lanterna Coritiba. No 1º turno, a equipe mineira venceu o Coxa por 2 a 1, jogando no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.