Futebol Internacional

Bayern busca remontada, e Dortmund empata; veja resultados da Bundesliga

Confira como foi o fim de semana de Campeonato Alemão

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/11/2025
13:42
Jogadores do Bayern de Munique comemoram gol de Harry Kane na Bundesliga (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)
Jogadores do Bayern de Munique comemoram gol de Harry Kane na Bundesliga (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)
  Matéria
  Mais Notícias

Após a pausa para a Data Fifa de novembro, a Bundesliga retornou neste sábado (22) com a 11ª rodada, marcada por atuações de destaque dos principais candidatos ao título. O Bayern de Munique protagonizou uma virada impressionante sobre o Freiburg e ampliou a liderança, enquanto o Borussia Dortmund terminou com empate em casa contra o Stuttgart. Confira os resultados do fim de semana de Campeonato Alemão:

11ª rodada da Bundesliga (22/11)

Bayern 6 x 2 Freiburg

Após sair atrás no placar na Allianz Arena, com gols de Yuito Suzuki e Johan Manzambi, o Bayern emplacou uma virada, terminando em 6 a 2 para os Bávaros. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o time alemão diminuiu a desvantagem com Lennart Karl, e depois Michael Olise empatou nos acréscimos antes do intervalo.

Na etapa complementar, aos 9', Dayot Upamecano virou para o Bayern. Mas não parou por aí: logo depois, Harry Kane, artilheiro do clube bávaro e concorrente a melhor do mundo na temporada, abriu 4 a 2. Aos 32', Nicolas Jackson ampliou e, próximo do apito final, Olise marcou novamente para fechar o caixão. Os Bávaros se mantiveram invictos, com 10 vitórias e um empate na Bundesliga.

Borussia Dortmund 3 x 3 Stuttgart

O gosto amargo na rodada ficou para o Dortmund, que viu o Stuttgart se recuperar e empatar nos acréscimos. Os Aurinegros abriram 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Emre Can, de pênalti, e Maximilian Beier, porém, Deniz Undav foi o vilão na Muralha Amarela, com direito a hat-trick.

O time visitante empatou e, aos 44 da segunda etapa, Adeyemi abriu vantagem. O Borussia ia garantindo os três pontos em triunfo apertado, mas Undav marcou o terceiro pelo Stuttgart, nos acréscimos do jogo. Com isso, a equipe de Niko Kovac ficou na terceira colocação, com 22 pontos - nove a menos que o líder Bayern.

Emre Can reage após empate por 3 a 3 do Borussia Dortmund contra o Stuttgart na Bundesliga (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
Emre Can reage após empate por 3 a 3 do Borussia Dortmund contra o Stuttgart na Bundesliga (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Wolfsburg 1 x 3 Bayer Leverkusen

Fora de casa, o Bayer Leverkusen teve uma vitória consistente sobre o Wolfsburg. Com temporada conturbada devido a troca de técnicos, a equipe de Kasper Hjulmand venceram por 3 a 1. O treinador chegou para substituir Erik ten Hag, demitido após apenas três jogos oficiais no comando do clube alemão.

Jonas Hofmann abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Tapsoba ampliou, e Malik Tillman fechou o placar para os visitantes, com todos os gols nos 45 minutos iniciais. Apesar da superioridade do Leverkusen em grande parte do jogo, o Wolfsburg conseguiu diminuir na segunda etapa, com Denis Vavro.

Com o triunfo, o Bayer assumiu a segunda colocação, com 23 pontos. A equipe alemã passou o início da temporada com problemas, mas vem de boa sequência desde a derrota por 3 a 0 para o Bayern de Munique.

Outros resultados do Campeonato Alemão

Sexta (21/11) - Mainz 05 1 x 1 Hoffenheim
Sábado (22/11) - Augsburg 1 x 0 Hamburgo
Sábado (22/11) - Heidenheim 0 x 3 Borussia Mönchengladbach
Sábado (22/11) - Köln x Frankfurt - a definir
Domingo (23/11) - RB Leipzig x Werder Bremen - a definir
Domingo (23/11) - St. Pauli x Union Berlin - a definir

