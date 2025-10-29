menu hamburguer
Europeus enlouquecem com atuação de cria do Vasco na Inglaterra: 'É o futuro'

Jovem brasileiro foi destaque no duelo desta quarta-feira (29)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 29/10/2025
18:45
Técnico do Wolverhampton, Vitor Pereira observa jogo contra o Tottenham, pela Premier League
Técnico do Wolverhampton, Vitor Pereira observa jogo contra o Tottenham, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)
Muitos europeus foram à loucura com o gol de um jogador formado na base do Vasco, nesta quarta-feira (29), pela Copa da Inglaterra. Andrey Santos foi um dos marcadores na vitória do Chelsea em cima do Wolverhampton por 4 a 3.

Jogando fora de casa, Andrey Santos, cria do Vasco, marcou um belo gol na vitória do Chelsea. Ele abriu o placar depois de receber uma bola pelo meio, ajeita e chutar com a perna esquerda, que não é a boa, no cantinho do goleiro. No mesmo jogo, ele ainda deu uma assistência para o gol de Estevão.

Nas redes sociais, os europeus enlouqueceram com o gol do jovem criado no Vasco. Ele é tratado pelos torcedores do Chelsea como uma das apostas para o futuro do clube. Veja o gol de Andrey Santos e a repercussão na web:

Andrey Santos, ex-Vasco, contra o Fluminense no Mundial de Clubes. (Foto: Paul Ellis / AFP)
Andrey Santos, ex-Vasco, contra o Fluminense no Mundial de Clubes. (Foto: Paul Ellis / AFP)

Veja gol do cria do Vasco e reação dos europeus

Tradução sobre o ex-Vasco: Ele é o futuro do Chelsea. Eu vejo ele e lembro do Oscar.

Tradução sobre o cria do Vasco: Que chute com sua perna esquerda. Que golaço!

Tradução sobre o ex-Vasco: Ele chegou. Santos é o jogador que vive um bom momento; se ele marca, não para mais. Se ele dá uma assistência, joga cada vez melhor; ele dominou o PSG no ano passado. Mas o problema é que Maresca não vai escalá-lo no próximo jogo, e isso vai acabar com o bom momento.

Tradução sobre o cria do Vasco: Andrey Santos, que golaço! Uma atuação impressionante até agora

Jogador voltou ao Chelsea neta temporada

Depois de uma temporada mágica pelo Strasbourg, da França, Andrey Santos, ex-Vasco, viveu o melhor momento da carreira e voltou a atuar pelo Chelsea no Mundial de Clubes. Depois de ser comprado pelos Blues em 2023, ele chegou a ser emprestado duas vezes, mas voltou após grande exibição no futebol francês e começou a ser utilizado por Enzo Maresca.

Cria do Vasco, o talento do volante chamou atenção da Europa em 2023, quando ele tinha apenas 18 anos. Andrey foi contratado pelo Chelsea naquele mesmo ano, quando o técnico ainda era Mauricio Pochettino. O jovem, porém, não conseguiu se encaixar no elenco e foi emprestado ao Nottingham Forest, mas também não engrenou.

A virada de chave veio quando o cria do Vasco foi transferido ao Strasbourg naquela mesma temporada 2023/2024. Ele ganhou mais sequência pela equipe francesa e pavimentou o caminho para a temporada seguinte.

