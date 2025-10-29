Torcedores se impressionam com atuação de ex-Flamengo: 'Corre sem parar'

Jogando diante de sua torcida, a Roma derrotou a equipe do Parma por 2 a 1 e segue na vice-liderança da Serie A italiana, empatada em pontos com o Napoli. Em um jogo bastante disputado, a equipe de Gian Piero Gasperini contou com gols do zagueiro Mário Hermoso e do atacante Artem Dovbyk. Outro grande destaque para os torcedores foi o lateral Wesley, ex-Flamengo, que foi bastante nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Ex-Flamengo e Corinthians, Vítor Pereira briga com torcida na Premier League; veja vídeo

Desde a última rodada, Gasperini optou por utilizar o lateral brasileiro como ala. Durante o confronto desta quarta-feira (29), Wesley alternou entre os dois lados do campo – começou na direita e terminou na esquerda – e desempenhou muito bem atuando em ambas as posições. Em seu melhor momento no Flamengo, o defensor também se destacou atuando ofensivamente. Sua entrega e intensidade chamaram atenção da torcida nas redes sociais.

Veja a reação dos torcedores sobre Wesley, ex-Flamengo

Tradução: Atleticamente, Wesley é assustador, ele joga a cada 3 dias e corre sem parar por 90 minutos, não parece sofrer de fadiga, ele precisa ser estudado em laboratório para revelar o Gasperade 2.0.

continua após a publicidade

Tradução: Outro segundo tempo excelente, Wesley também jogou bem hoje, assim como Dybala. Hermoso mereceu sua alegria pessoal apesar de tudo. Por fim, Soulé na esquerda, nunca mais. Ele está ineficaz e vinha sendo um dos melhores desde o início da temporada.

Tradução: Vencer de forma convincente com a dupla de laterais Celik na direita e Wesley na esquerda deveria ser considerado um crime de guerra. Mas como eu adoro esse garoto brasileiro! Quando eu puder vê-lo novamente à direita, ficarei ainda mais feliz.

continua após a publicidade

Tradução: Segundo tempo como uma grande equipe. Wesley impressiona. Dybala brilha com luz própria. Obrigado Roma

Tradução: Mas como o Wesley corre, meu Deus!

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas