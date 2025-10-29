Torcedores se impressionam com atuação de ex-Flamengo: 'Corre sem parar'
Jogador foi bastante elogiado nas redes sociais
Jogando diante de sua torcida, a Roma derrotou a equipe do Parma por 2 a 1 e segue na vice-liderança da Serie A italiana, empatada em pontos com o Napoli. Em um jogo bastante disputado, a equipe de Gian Piero Gasperini contou com gols do zagueiro Mário Hermoso e do atacante Artem Dovbyk. Outro grande destaque para os torcedores foi o lateral Wesley, ex-Flamengo, que foi bastante nas redes sociais.
Desde a última rodada, Gasperini optou por utilizar o lateral brasileiro como ala. Durante o confronto desta quarta-feira (29), Wesley alternou entre os dois lados do campo – começou na direita e terminou na esquerda – e desempenhou muito bem atuando em ambas as posições. Em seu melhor momento no Flamengo, o defensor também se destacou atuando ofensivamente. Sua entrega e intensidade chamaram atenção da torcida nas redes sociais.
Veja a reação dos torcedores sobre Wesley, ex-Flamengo
Tradução: Atleticamente, Wesley é assustador, ele joga a cada 3 dias e corre sem parar por 90 minutos, não parece sofrer de fadiga, ele precisa ser estudado em laboratório para revelar o Gasperade 2.0.
Tradução: Outro segundo tempo excelente, Wesley também jogou bem hoje, assim como Dybala. Hermoso mereceu sua alegria pessoal apesar de tudo. Por fim, Soulé na esquerda, nunca mais. Ele está ineficaz e vinha sendo um dos melhores desde o início da temporada.
Tradução: Vencer de forma convincente com a dupla de laterais Celik na direita e Wesley na esquerda deveria ser considerado um crime de guerra. Mas como eu adoro esse garoto brasileiro! Quando eu puder vê-lo novamente à direita, ficarei ainda mais feliz.
Tradução: Segundo tempo como uma grande equipe. Wesley impressiona. Dybala brilha com luz própria. Obrigado Roma
Tradução: Mas como o Wesley corre, meu Deus!
