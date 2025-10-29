Gol de Estêvão pelo Chelsea choca o mundo: 'Categoria absurda'

O brasileiro Estêvão segue impressionando torcedores em partidas pelo Chelsea. Desta vez, o atacante viralizou nas redes sociais ao marcar um golaço contra o Wolverhampton, nesta quarta-feira (29), no Molineux Stadium, pela Copa da Liga Inglesa.

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro maracava 41 minutos, quando o brasileiro aproveitou uma saída de bola errada do Wolverhampton para marcar. A jogada foi marcada por muita categoria.

Com calma, Estêvão encobriu o goleiro José Sá para marcar. O lance viralizou de forma imediata nas redes sociais. Brasileiros e europeus se impressionaram com a qualidade do atacante. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: Estêvão você não precisava fazer isso com o goleiro

Tradução: "Estêvão é insano"