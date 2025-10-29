menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol de Estêvão pelo Chelsea choca o mundo: 'Categoria absurda'

Brasileiro é destaque da temporada do Chelsea

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
18:18
Atualizado há 2 minutos
Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraEstêvão marca golaço pelo Chelsea contra o Wolverhampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn Kirk/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O brasileiro Estêvão segue impressionando torcedores em partidas pelo Chelsea. Desta vez, o atacante viralizou nas redes sociais ao marcar um golaço contra o Wolverhampton, nesta quarta-feira (29), no Molineux Stadium, pela Copa da Liga Inglesa.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro maracava 41 minutos, quando o brasileiro aproveitou uma saída de bola errada do Wolverhampton para marcar. A jogada foi marcada por muita categoria.

Com calma, Estêvão encobriu o goleiro José Sá para marcar. O lance viralizou de forma imediata nas redes sociais. Brasileiros e europeus se impressionaram com a qualidade do atacante. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: Estêvão você não precisava fazer isso com o goleiro

Tradução: "Estêvão é insano"

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias