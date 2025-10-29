Gol de Estêvão pelo Chelsea choca o mundo: 'Categoria absurda'
Brasileiro é destaque da temporada do Chelsea
O brasileiro Estêvão segue impressionando torcedores em partidas pelo Chelsea. Desta vez, o atacante viralizou nas redes sociais ao marcar um golaço contra o Wolverhampton, nesta quarta-feira (29), no Molineux Stadium, pela Copa da Liga Inglesa.
O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro maracava 41 minutos, quando o brasileiro aproveitou uma saída de bola errada do Wolverhampton para marcar. A jogada foi marcada por muita categoria.
Com calma, Estêvão encobriu o goleiro José Sá para marcar. O lance viralizou de forma imediata nas redes sociais. Brasileiros e europeus se impressionaram com a qualidade do atacante. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: Estêvão você não precisava fazer isso com o goleiro
Tradução: "Estêvão é insano"
