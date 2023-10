Apenas três minutos depois, os donos da casa ampliaram o placar com Darwin Núñez. Após troca de passes desde o campo de defesa, Szoboszlai fez boa tabelinha com Salah e tocou no meio. A bola passou pelo goleiro do Forest, mas encontrou o camisa 9 do Liverpool, que só deixou a bola tocar no seu pé e entrar no gol adversário. Os Reds ainda tiveram mais chances de marcar no primeiro tempo, mas pararam nas defesas de Turner.