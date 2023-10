- A partir do momento em que a Procuradoria-Geral da República tomou conhecimento do sequestro dos pais do jogador colombiano Luis Díaz, no setor Barrancas, em LaGuajira, uma equipe especializada de promotores, funcionários do Corpo Técnico de Investigações (CTI), e investigadores da Polícia Militar de Gaula estão em ação urgente no sentido de saber a localização destas pessoas, esclarecer os factos e encontrar os responsáveis - disse a Procuradoria-Geral da República da Colômbia, em comunicado.