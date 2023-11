WEST HAM 3X1 ARSENAL

A grande surpresa do dia ficou na partida entre a equipe de Lucas Paquetá e Gabriel Jesus, que não entrou em campo por conta de lesão muscular. Vice-líder da Premier League, atrás do Tottenham, os Gunners pouparam parte dos titulares e sofreram uma dura derrota para o West Ham, com gols de Ben White, contra, Mohammed Kudus e Jarrod Bowen. Odegaard descontou no final da segunda etapa.



