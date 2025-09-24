Técnico da Argentina, Lionel Scaloni, revela time de coração; veja
Técnico confessou seu time em livro biográfico
Lionel Scaloni, campeão da Copa do Mundo com a Seleção da Argentina em 2022, confessou seu time favorito em sua nova biografia. O treinador revelou os motivos de sua escolha e relação com sua família e o futebol de clubes.
Em biografia de mais de 540 páginas, escrita pelo Jornalista Diego Borinsky, o treinador da Argentina revelou ser torcedor do Boca Juniors. Confira abaixo alguns trechos do livro que conta sobre a vida e a história do treinador de 47 anos:
— Eu e meu irmão viramos Boca por causa do meu avô — confessou o treinador
— Meu pai nos levava para ver o Boca mesmo sendo torcedor do River porque se nos via felizes, ele também ficava — afirmou o comandante da Argentina
— Estive na Bombonera no dia do gol de Claudio Benetti, quando o Boca foi campeão em 1992. — finalizou Scaloni
Scaloni na Argentina
Natural de Rosário, o ex-lateral direito começou sua carreira como auxiliar técnico do Sevilha em 2016. Dois anos depois, Lionel Scaloni assumiu o comando da Seleção da Argentina quando Jorge Sampaoli deixou o cargo após decepção na Copa da Rússia. Entre julho de 2019 e dezembro de 2022, a Scaloneta atingiu a marca de 36 jogos de invencibilidade. Os argentinos foram derrotadas para a Arábia Saudita por 2 a 1 na estreia da Copa do Catar e perderam a chance de igualar o recorde da Itália, de 37 partidas sem derrotas.
Na Albiceleste, Scaloni a Copa América de 2021, disputada no Brasil, a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024. Em 89 jogos à frente da equipe nacional, conquistou 62 vitórias, três empates e nove derrotas.
