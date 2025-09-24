A Europa League vai começar nesta quarta-feira (24). Os jogos que abrem a fase de liga da competição começam as 13h45 e, no mesmo dia, temos mais duas partidas às 16h. Confira com o Lance! os times que possuem o valor de mercado mais alto do campeonato.

A Europa League é o segundo torneio mais importante do Velho Continente, atrás apenas da Champions League. A diferença é que o investimento das equipes que disputam a competição costuma ser bem menor que entre os times da Liga dos Campeões. Mas, mesmo assim, as equipes ainda possuem jogadores conhecidos no mundo inteiro.

Veja a lista dos 10 clubes mais valorizados da competição:

Nottingham Forest – 566 milhões de euros (R$ 3,565 bi) Aston Villa – 547 milhões de euros (R$ 3,446 bi) AS Roma – 389,68 milhões de euros (R$ 2,454 bi) FC Porto – 365,30 milhões de euros (R$ 2,303 bi) VfB Stuttgart – 312,63 milhões de euros (R$ 1,970 bi) Fenerbahce – 298,13 milhões de euros (R$ 1,879 bi) Bologna – 265,95 milhões de euros (R$ 1,676 bi) Feyenoord – 210,70 milhões de euros (R$ 1,327 bi) Real Betis – 206 milhões de euros (R$ 1,298 bi) LOSC Lille – 194,80 milhões de euros (R$ 1,227 bi)

Romero foi campeão da Europa League com o Tottenham (Foto: Josep Lago/AFP)

Quem são os maiores campeões da competição?

Sevilla - 7 títulos Sevilla FC – 7 títulos Tottenham Hotspur – 3 títulos Atlético de Madrid – 3 títulos FC Liverpool – 3 títulos Inter de Milão – 3 títulos Juventus FC – 3 títulos SG Eintracht Frankfurt – 2 títulos Chelsea FC – 2 títulos FC Porto – 2 títulos

