Europa League: Veja quais são os times mais valorizados da competição
Todos os times do top 10 ultrapassam a marca do bilhão
A Europa League vai começar nesta quarta-feira (24). Os jogos que abrem a fase de liga da competição começam as 13h45 e, no mesmo dia, temos mais duas partidas às 16h. Confira com o Lance! os times que possuem o valor de mercado mais alto do campeonato.
A Europa League é o segundo torneio mais importante do Velho Continente, atrás apenas da Champions League. A diferença é que o investimento das equipes que disputam a competição costuma ser bem menor que entre os times da Liga dos Campeões. Mas, mesmo assim, as equipes ainda possuem jogadores conhecidos no mundo inteiro.
Veja a lista dos 10 clubes mais valorizados da competição:
- Nottingham Forest – 566 milhões de euros (R$ 3,565 bi)
- Aston Villa – 547 milhões de euros (R$ 3,446 bi)
- AS Roma – 389,68 milhões de euros (R$ 2,454 bi)
- FC Porto – 365,30 milhões de euros (R$ 2,303 bi)
- VfB Stuttgart – 312,63 milhões de euros (R$ 1,970 bi)
- Fenerbahce – 298,13 milhões de euros (R$ 1,879 bi)
- Bologna – 265,95 milhões de euros (R$ 1,676 bi)
- Feyenoord – 210,70 milhões de euros (R$ 1,327 bi)
- Real Betis – 206 milhões de euros (R$ 1,298 bi)
- LOSC Lille – 194,80 milhões de euros (R$ 1,227 bi)
Quem são os maiores campeões da competição?
- Sevilla FC – 7 títulos
- Tottenham Hotspur – 3 títulos
- Atlético de Madrid – 3 títulos
- FC Liverpool – 3 títulos
- Inter de Milão – 3 títulos
- Juventus FC – 3 títulos
- SG Eintracht Frankfurt – 2 títulos
- Chelsea FC – 2 títulos
- FC Porto – 2 títulos
Quais foram os últimos campeões?
- Atalanta BC
- Sevilla FC
- Eintracht Frankfurt
- Villarreal CF
- Sevilla FC
- Chelsea FC
- Atlético de Madrid
- Manchester United
- Sevilla FC
