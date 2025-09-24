menu hamburguer
Europa League: Veja quais são os times mais valorizados da competição

Todos os times do top 10 ultrapassam a marca do bilhão

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 24/09/2025
10:00
A Europa League vai começar nesta quarta-feira (24). Os jogos que abrem a fase de liga da competição começam as 13h45 e, no mesmo dia, temos mais duas partidas às 16h. Confira com o Lance! os times que possuem o valor de mercado mais alto do campeonato.

A Europa League é o segundo torneio mais importante do Velho Continente, atrás apenas da Champions League. A diferença é que o investimento das equipes que disputam a competição costuma ser bem menor que entre os times da Liga dos Campeões. Mas, mesmo assim, as equipes ainda possuem jogadores conhecidos no mundo inteiro.

Veja a lista dos 10 clubes mais valorizados da competição:

  1. Nottingham Forest – 566 milhões de euros (R$ 3,565 bi)
  2. Aston Villa – 547 milhões de euros (R$ 3,446 bi)
  3. AS Roma – 389,68 milhões de euros (R$ 2,454 bi)
  4. FC Porto – 365,30 milhões de euros (R$ 2,303 bi)
  5. VfB Stuttgart – 312,63 milhões de euros (R$ 1,970 bi)
  6. Fenerbahce – 298,13 milhões de euros (R$ 1,879 bi)
  7. Bologna – 265,95 milhões de euros (R$ 1,676 bi)
  8. Feyenoord – 210,70 milhões de euros (R$ 1,327 bi)
  9. Real Betis – 206 milhões de euros (R$ 1,298 bi)
  10. LOSC Lille – 194,80 milhões de euros (R$ 1,227 bi)
Romero foi campeão da Europa League com o Tottenham
Romero foi campeão da Europa League com o Tottenham (Foto: Josep Lago/AFP)

Quem são os maiores campeões da competição?

  1. Sevilla - 7 títulos
  3. Tottenham Hotspur – 3 títulos
  4. Atlético de Madrid – 3 títulos
  5. FC Liverpool – 3 títulos
  6. Inter de Milão – 3 títulos
  7. Juventus FC – 3 títulos
  8. SG Eintracht Frankfurt – 2 títulos
  9. Chelsea FC – 2 títulos
  10. FC Porto – 2 títulos

Quais foram os últimos campeões?

  • Tottenham Hotspur
  • Atalanta BC
  • Sevilla FC
  • Eintracht Frankfurt
  • Villarreal CF
  • Sevilla FC
  • Chelsea FC
  • Atlético de Madrid
  • Manchester United
  • Sevilla FC

