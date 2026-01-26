West Ham anuncia saída de jogador, e torcedores do Flamengo reagem: 'Agora'

Em meio as negociações entre West Ham e Flamengo pela liberação de Lucas Paquetá, o clube inglês anunciou a saída de Guido Rodríguez, volante que está a caminho do Valência. A postagem, no entanto, assustou muitos flamenguistas, agitaram as redes sociais.

Flamengo e West Ham estão nos capítulos finais da novela pela transferência de Lucas Paquetá. Os clubes, que já haviam acertado os valores da transação, negociam os últimos detalhes da forma de pagamento para, enfim, chegarem a um acordo.

Nas redes sociais, a postagem do West Ham foi invadida por centenas de torcedores do Flamengo, que pediram o anúncio da chegada do meia ao Rubro-Negro. Veja os comentários abaixo e entenda como está a negociação:

Paquetá, do West Ham, é o grande alvo do Flamengo na janela (Foto: Patrick McDermott/AFP)

Veja comentários da torcida do Flamengo na publicação do West Ham

Entenda os passos finais para que Lucas Paquetá volte ao Rubro-Negro

O Flamengo comunicou ao West Ham que aumentou a oferta inicial de 40 milhões para 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões), com valor integralmente fixo, sem inclusão de bônus por metas. Os Hammers, que inicialmente pediam 60 milhões de euros (R$ 375,7 milhões) pelo brasileiro, flexibilizaram as exigências financeiras por conta da vontade do jogador.

Agora, os clubes avançam na negociação pelo modelo de pagamento, e o prazo é o fator no qual Flamengo e West Ham divergem. Inicialmente, o Rubro-Negro havia proposto parcelamento em 36 meses, mas reduziu para 24 meses. Os ingleses, por sua vez, querem que a dívida seja quitada em até 18 meses.

Além disso, o Mais Querido irá pagar a maior parte do montante à vista. Há, contudo, indefinição no valor a ser depositado pelo clube carioca no momento da conclusão do negócio e do restante das parcelas.

Apesar das divergências, o Flamengo tenta acelerar a conclusão da negociação com o West Ham. Internamente, o clima é de otimismo por parte da diretoria rubro-negra, que vê como "questão de tempo" a oficialização da contratação de Lucas Paquetá. Entre clube e jogador, está tudo certo. As partes têm acordo por um contrato de quatro anos.

