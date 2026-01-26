Nesta segunda-feira (26), o Al-Nassr venceu o Al-Taawoun por 1 a 0, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. Com Cristiano Ronaldo em campo, a equipe teve dificuldades para construir o resultado e contou com um gol contra de Al-Dossari para garantir a vitória. Apesar do revés, o goleiro Mailson, ex-Sport, foi um dos grandes nomes da partida ao segurar a pressão ofensiva do time mandante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida marcou a tentativa de reação do Al-Nassr após a perda da liderança da competição. Antes do confronto, o time buscava encurtar a distância para o líder Al-Hilal, além de encerrar um período recente de instabilidade no campeonato. Mesmo com o triunfo, a atuação foi novamente marcada por dificuldades na criação e na finalização das jogadas, em um jogo resolvido apenas no detalhe.

continua após a publicidade

O gol da vitória saiu em lance infeliz da defesa do Al-Taawoun. Após bola levantada na área, Al-Dossari acabou desviando contra o próprio patrimônio, garantindo os três pontos ao Al-Nassr. Até então, o duelo era controlado territorialmente pelos mandantes, mas com pouca efetividade diante da meta adversária.

Jogadores do Al-Nassr comemorando o gol contra (Foto: Reprodução/X)

O grande destaque da partida foi o goleiro Mailson. Mesmo com a derrota por 1 a 0, o brasileiro teve atuação decisiva e evitou um placar mais elástico. Ao todo, foram nove defesas, sendo sete delas dentro da área, muitas em finalizações de curta distância.

continua após a publicidade

Além das intervenções do ex-Sport, a trave também foi aliada do Al-Taawoun em pelo menos uma oportunidade clara, frustrando a torcida do Al-Nassr. A atuação de Mailson foi determinante para manter o confronto equilibrado até os minutos finais.

Cristiano Ronaldo passa em branco

Em busca da histórica marca de 1.000 gols na carreira, Cristiano Ronaldo voltou a ser bastante acionado, mas não conseguiu balançar as redes. O atacante finalizou sete vezes ao longo da partida, acertando o gol em apenas duas oportunidades, ambas defendidas por Mailson.

O português ainda chegou a participar de um lance que terminou em bola na rede no início do jogo, ao cruzar para Simakan, que cabeceou para o gol. No entanto, a jogada foi anulada por impedimento. Em outra chance clara, CR7 parou na trave, ficando perto de encerrar o jejum na partida.

Com o resultado, o Al-Nassr soma pontos importantes na perseguição ao topo da tabela e tenta ganhar confiança para a sequência da temporada. A equipe volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Al-Kholood, fora de casa, às 14h30 (de Brasília), novamente pelo Campeonato Saudita.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.



+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial