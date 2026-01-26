Palmeiras garante valor milionário com venda de Jhon Jhon para o Zenit

O Palmeiras vai faturar uma quantia milionária com a transferência do meia Jhon Jhon, de 23 anos, que foi negociado pelo RB Bragantino ao Zenit, da Rússia, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 125,4 milhões, na cotação atual), nesta segunda-feira (26).

O Verdão ainda tinha 20% dos direitos econômicos do atleta que é Cria da Academia e, portanto, vai embolsar cerca de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões), além de mais uma porcentagem que terá direito pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, destinado ao clube brasileiro formador do negociado. Segundo apuração do Lance!, esta porcentagem deve girar em torno de 2% do valor total, ou seja, mais ou menos R$ 2,5 milhões a mais.

De acordo com publicação do jornalista Fabrizio Romano, especialista em tranferências, Jhon Jhon realizou exames médicos e, na sequência, assinou contrato com o novo clube.

Na última partida pelo RB Bragantino, contra o Corinthians, na semana passada, quando marcou dois dos três gols do jogo, o meia falou sobre a possibilidade de saída.

— Meu sentimento é de gratidão. Se for para ir embora, vou embora feliz e realizado pelas coisas que conquistei aqui. Mas se for para ficar, vou ficar feliz também. Aprendi a amar o Red Bull Bragantino. A gente sonha em ir para a Europa, ajudar a família, mas deixo nas mãos de Deus — afirmou, após a partida.

Em julho de 2024, o Palmeiras acertou a saída de Jhon Jhon para o RB Bragantino por uma quantia de aproximadamente R$ 40 milhões, entre valores fixos e metas. Pelo Verdão, o jogador atuou em 44 partidas, com duas assistências anotadas e nenhum gol marcado.

