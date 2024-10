Liverpool e Chelsea fazem confronto de ideias e gestões distintas

Liverpool conquistou a Premier League pela primeira e única vez em 2019-20; Chelsea encara um jejum de sete temporadas (Foto: GLYN KIRK / AFP)







Escrito por Lucas Borges • Publicada em 20/10/2024

Liverpool e Chelsea fazem, neste domingo (20), o principal confronto da oitava rodada da Premier League. Os dois times, assumindo projetos novos na temporada atual, estão na briga pela liderança, e se utilizam de ideias e ideais diferentes para lutar pela conquista da liga.

Considerado por muitos o melhor torneio do mundo, o Campeonato Inglês parece ter em carecas o trunfo para o sucesso. O sempre brilhante - piada não intencional - Pep Guardiola ergueu o troféu nos últimos quatro anos com o Manchester City, mas agora, ganhou a companhia de outras duas peças que podem conduzir novas equipes ao topo.

Assumir um clube de trajetória de sucesso nos anos anteriores não é uma tarefa fácil. Mas Arne Slot, que se destacou à frente do Feyenoord, foi eleito pela diretoria do Liverpool como o melhor nome para substituir Jürgen Klopp. O holandês, até o momento, parece estar longe de sentir a pressão, e vem colocando sua marca em Anfield.

Depois de nove anos sob o comando do alemão, os Reds mostram logo de cara algumas diferenças no estilo de jogo, e houve uma rápida adaptação. Um elenco já formado idealmente, que brigou pelo título na última temporada, manteve a pegada. Troca de passes desde o campo defensivo, tabelas e chegada rápida à metade ofensiva. O tal "Slotball" tem recebido amplos elogios de seus torcedores e parece dar esperanças para a construção de um novo momento dominante no Velho Continente.

Atualmente, o time de Merseyside lidera a Premier League com 18 pontos em sete jogos, tendo vencido seis e perdido um. Em soma à qualidade ofensiva, se sustenta na ponta pelo ótimo desempenho inicial na primeira linha, tendo concedido apenas dois gols até o momento.

Arne Slot estará no comando do Liverpool em clássico com o Chelsea (Foto: Peter POWELL / AFP)

Mas falando em gols, aparece um dos melhores e mais transformados ataques da competição. O Chelsea, que viveu problemas de elenco e gestão nas últimas temporadas, virou a chave com a chegada de Enzo Maresca. Campeão da Championship com o Leicester, o italiano imprimiu rapidamente suas estratégias e inseriu os londrinos entre as principais equipes do momento na liga.

Os Blues, em sexto, têm 14 pontos em sete jogos, sendo quatro vitórias, dois empates e uma derrota. O ataque já anotou 16 gols (menos apenas que Tottenham [18] e Manchester City [17]), enquanto a defesa, com oito gols sofridos, só está atrás do próprio Liverpool (2) e do Nottingham Forest (6).

Foram meses com o elenco e o ego inflado. Jogadores que não tinham espaço no vestiário nem mesmo para trocar de roupa agora ganham espaço no campo para brilhar. Treinadores que geraram problemas, como Graham Potter e Mauricio Pochettino, deram lugar a Maresca, que soube como contornar a situação e recolocar o clube nos trilhos diante de uma gestão minimamente perdida do bilionário Todd Boehly, pelo menos neste começo de 2023-24.

Nada de fazer o velho ferrolho italiano para parar ataques. Enzo entende o futebol como um cachorro que utiliza cones: olhar sempre para a frente. A verticalização de um time leve, veloz e jovem fez o elenco evoluir em todos os aspectos. Quando há trocas de passe, o objetivo é sempre acelerar a bola para chegar o mais rápido possível ao ataque. Ataque este que apresenta nítida melhora: Nicolas Jackson e Madueke já foram às redes quatro vezes cada, enquanto o gelado Cole Palmer segue encantando o país com seis tentos e cinco assistências.

Enzo Maresca tentará conduzir o Chelsea a uma vitória sobre o Liverpool (Foto: GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

As ideias distintas levaram os companheiros de careca à mesa dos melhores desempenhos da Premier League até aqui. E talvez esse seja o encanto da liga inglesa: há times que prezam pela posse, há times que prezam por acelerar a jogada, há times que odeiam a bola mas sabem contra-atacar, há ataques fulminantes e defesas impenetráveis.

Por isso, não se pode esperar outra coisa que não seja um jogo extremamente tático entre Liverpool e Chelsea. A bola vai rolar neste domingo (20) a partir de 12h30 (horário de Brasília), em Anfield Road. Só nos resta saber qual careca vai brilhar mais - piada intencional desta vez - nos campos da Inglaterra.