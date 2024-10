Jürgen Klopp foi técnico do Liverpool por nove anos (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 11:56 • Mainz (ALE)

Jürgen Klopp deixou o Liverpool na última temporada, mas não ficou longe do futebol por muito tempo. Há dez dias, o treinador assumiu o cargo de diretor de futebol do grupo da Red Bull, atuante em clubes ao redor do mundo como Bragantino, Salzburg e Leipzig.

➡️ Volta de Klopp ao futebol terá impacto em clube da Série A

A notícia, porém, não caiu bem no futebol alemão. A compra do Leipzig por parte da marca já havia gerado polêmica anos atrás devido à postura conservadora dos amantes de futebol do país. Aficionados do Borussia Dortmund já haviam protestado nas redes sociais contra a decisão do comandante, e ganharam apoio de mais uma torcida.

Neste sábado (19), torcedores do Mainz 05 levaram cartazes à Mewa Arena para difamar o novo cargo de Klopp, em duelo justamente contra o Leipzig. Jürgen, que esteve à frente do clube por sete anos, foi alvo de questionamentos como "você está louco?" e "esqueceu tudo que fizemos por você?". Veja a foto abaixo:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Torcida do Mainz não perdoa Jürgen Klopp por se juntar ao grupo Red Bull: "Esqueceu tudo que fizemos por você?"



O envolvimento da empresa austríaca no futebol não é exatamente popular na cultura de arquibancada alemã. pic.twitter.com/Ner76gF5zM — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) October 19, 2024

O movimento controverso de Klopp à Red Bull começará a valer a partir do primeiro dia de 2025. Em sua trajetória à beira do campo, o agora chefão de futebol global da empresa, além do trabalho no Mainz, comandou o Borussia Dortmund também por sete anos, além de elevar o patamar do Liverpool entre 2015 e 2024.

Jürgen Klopp comandará o futebol da Red Bull a partir de 2025 (Foto: PAUL ELLIS / AFP)