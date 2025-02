Neste domingo (16), o Liverpool venceu o Wolverhampton por 2 a 1, em Anfield, pela 25ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Reds chegam aos 60 pontos e mantêm a liderança da competição, enquanto os Wolves permanecem na 17ª colocação, com apenas 19 pontos conquistados.

Primeiro tempo

Durante os primeiros 45 minutos, os Reds fizeram valer o mando de campo. Com muita intensidade, vigor físico, técnica e qualidade, a equipe comandada por Arne Slot chegou múltiplas vezes ao gol de José Sá. O primeiro gol do Liverpool saiu aos 14 minutos, com Luis Días. A jogada começou com um lindo giro de Jota que escancarou o campo para o contra-ataque vermelho, e terminou nos peitos do camisa 7, que mandou a bola para rede em meio a uma trombada com o goleiro do Wolves. O segundo saiu com Salah, de pênalti, aos 36 minutos. O penal foi marcado, após Díaz receber um lindo lançamento da esquerda, sair na cara do gol e ser derrubado por José Sá. Os Wolves até chegaram com perigo, sob pés de Matheus Cunha, porém o brasileiro não foi capaz de diminuir a diferença para o intervalo.

Segundo tempo

A volta do vestiário fez bem aos Wolves. Com outra atitude, a equipe visitante se impôs sobre os Reds e conseguiu fazer frente por boa parte da segunda etapa. Mesmo levando alguns sustos, como, por exemplo, o gol e o pênalti, de Salah e Jota, respectivamente, anulados pelo árbitro, o Wolverhampton teve as melhores chances. Aos quatro minutos, Munetsi saiu cara a cara com Alisson e obrigo o goleiro brasileiro a fazer um milagre para evitar o primeiro gol dos Wolves. E aos 21, Matheus Cunha recebeu a bola na entrada da área e acertou um lindo chute no canto direito do Alisson para diminuir a vantagem dos Reds no placar. Os visitantes tentaram até o último minuto, mas não conseguiram empatar a partida. No entanto, a atuação no segundo tempo, pode ser um combustível extra para a sequência do Campeonato Inglês.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Liverpool será contra o Aston Villa na próxima quarta-feira (19), às 16h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham. A partida é válida pela 29ª rodada da Premier League. Por outro lado, os Wolves voltam a campo no próximo sábado (22), às 12h (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

Campeonato Inglês: Liverpool vence o Wolverhampton

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL 2 X 1 WOLVERHAMPTON

25ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING);

⚽ Gols: Luis Díaz (14'/1ºT), Salah (36'/1ºT) (LIV); Matheus Cunha (21'/2ºT) (WOL)

🟨 Cartões amarelos: Doherty (25'/1ºT), (Vitor Pereira 28'/1ºT), Konaté (30'/1ºT); Agbadou (38'/1ºT), Van Dijk (26'/2ºT)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konate (Quansah), Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Luis Díaz (Endo) e Jota (Darwin Núñez). (Sipke Hulshoff - auxiliar técnico).

WOLVERHAMPTON: José Sá, Matt Doherty, Emmanuel Agbadou (Santiago Bueno) e Toti Gomes; Semedo (Pedro Lima), André, João Gomes (Doyle) e Rayan Ait Nouri; Matheus Cunha, Sarabia (Munetsi) e Gonçalo Guedes (Bellegarde). (Técnico: Vitor Pereira).