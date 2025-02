O brasileiro Matheus Cunha marcou um golaço no segundo tempo, do duelo entre Liverpool e Wolverhampton, neste domingo (16), pela 25ª rodada da Premier League. Após o gol, a torcida brasileira inundou a internet com comentários positivos sobre o camisa 10 dos Wolves.

Além dos elogios, a web pediu um Matheus Cunha na Seleção Brasileira. Confira os comentários feitos no X (antigo Twitter):

Jogadores do Liverpool e Wolves disputando a posse da bola (Foto: Darren Staples / AFP)

