Atacante francês se lesiona às vésperas de amistoso com o Brasil

O atacante Hugo Ekitike, do Liverpool e convocado pela seleção francesa, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo neste sábado (21), durante a partida contra o Brighton, pela Premier League. O jogador deixou o campo aos oito minutos do primeiro tempo em lágrimas e se tornou dúvida para os amistosos da França contra Brasil e Colômbia, marcados para os próximos dias.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ekitike caiu após um choque com James Milner nos minutos iniciais do duelo no AMEX Stadium. O atacante tentou permanecer em campo, mas após atendimento médico, foi substituído por Curtis Jones. Ao deixar o gramado, o jogador foi visto chorando e recebeu consolo dos companheiros.

continua após a publicidade

A torcida do Brighton, porém, reagiu com vaias enquanto Ekitike era escoltado pelo médico do clube para fora do campo.

Ekitiké no chão após lesão no duelo entre Brighton x Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Ekitiké vira preocupação para amistosos da França

Convocado por Didier Deschamps para os amistosos da Data Fifa, Ekitike é uma das opções de ataque dos franceses. A seleção enfrenta o Brasil na próxima quinta-feira (26), em Boston, e depois encara a Colômbia no dia 29, em Washington.

A lesão do atacante se junta a um momento preocupante para o Liverpool, que já desfalca Mohamed Salah e Alisson Becker. Salah também está fora por lesão e não poderá servir à seleção egípcia. Alisson se recupera de problema muscular e deve retornar apenas após a pausa para os jogos das seleções.

continua após a publicidade

Ekitike tem 17 gols e seis assistências em 41 jogos na temporada pelo Liverpool. Seu estado físico será avaliado nos próximos dias, e a participação nos amistosos dependerá da evolução da lesão no tornozelo esquerdo.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.