Atacante francês se lesiona às vésperas de amistoso com o Brasil
Ekitiké sentiu o tornozelo esquerdo após choque com James Milner
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O atacante Hugo Ekitike, do Liverpool e convocado pela seleção francesa, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo neste sábado (21), durante a partida contra o Brighton, pela Premier League. O jogador deixou o campo aos oito minutos do primeiro tempo em lágrimas e se tornou dúvida para os amistosos da França contra Brasil e Colômbia, marcados para os próximos dias.
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Ekitike caiu após um choque com James Milner nos minutos iniciais do duelo no AMEX Stadium. O atacante tentou permanecer em campo, mas após atendimento médico, foi substituído por Curtis Jones. Ao deixar o gramado, o jogador foi visto chorando e recebeu consolo dos companheiros.
A torcida do Brighton, porém, reagiu com vaias enquanto Ekitike era escoltado pelo médico do clube para fora do campo.
Ekitiké vira preocupação para amistosos da França
Convocado por Didier Deschamps para os amistosos da Data Fifa, Ekitike é uma das opções de ataque dos franceses. A seleção enfrenta o Brasil na próxima quinta-feira (26), em Boston, e depois encara a Colômbia no dia 29, em Washington.
A lesão do atacante se junta a um momento preocupante para o Liverpool, que já desfalca Mohamed Salah e Alisson Becker. Salah também está fora por lesão e não poderá servir à seleção egípcia. Alisson se recupera de problema muscular e deve retornar apenas após a pausa para os jogos das seleções.
Ekitike tem 17 gols e seis assistências em 41 jogos na temporada pelo Liverpool. Seu estado físico será avaliado nos próximos dias, e a participação nos amistosos dependerá da evolução da lesão no tornozelo esquerdo.
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