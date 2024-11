Liverpool assume a liderança da Premier League com golaço de Salah

Salah brilha novamente com a camisa do Liverpool na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 14:14 • Liverpool (ENG)

Novo líder na Premier League! Em Anfield, o Liverpool recebeu venceu por 2 a 1 o Brighton por 2 a 1 de virada e assumiu a ponta da competição, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Inglês. Gakpo e Salah marcaram para os mandantes, enquanto Ferdi descontou para a equipe visitante.

Ao final da rodada, o Liverpool chegou aos 25 pontos e assumiu a liderança da tabela. Os Reds contaram com tropeço do Manchester City, que perdeu para o Bournemouth por 2 a 1. Já o Brighton permaneceu com 16 pontos, na sétima posição.

Como foi o jogo?

O Liverpool não conseguiu superar o Brighton no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Mitoma errou o cruzamento, e Kadioglu pegou a sobra mandando uma bomba no canto do gol, sem chance para Kelleher. Após o intervalo, os Reds viraram o jogo com Gakpo e Salah, aos 24 e 26 minutos, respectivamente. o holandês cruzou na área adversária e, com ajuda de Darwin Núñez, a bola passou por toda defesa até chegar no fundo do gol. Depois, em contra-ataque veloz, o egípicio cortou para a perna canhota e acertou um lindo chute no ângulo direito do goleiro.

O que vem pela frente

O Liverpool volta aos gramados na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), recebendo o Bayer Leverkusen, em Anfield, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Brighton recebe o Manchester City no próximo sábado, às 14h30, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, no Falmer Stadium.

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL 2x1 BRIGHTON

10ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 2 de novembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

🕴️ Arbitragem: Árbitro: Tony Harrington (árbitro) Wade Smith (VAR)

🥅 Gols: Kadıoğlu (14'/1°T), Gakpo (24'/2°T) e Salah (27'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Alexis Mac Allister (LIV) e Kadıoğlu (BRI)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas (Robertson); Mac Allister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Núñez

BRIGHTON (Técnico: Fabian Hürzeler)

Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor e Estupiñan; Adingra, Hinshelwood, Baleba e Mitoma; Rutter e Welbeck.