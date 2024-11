Harry Kane bate pênalti para marcar um de seus gols pelo Bayern na Bundesliga (Foto: Alexandra Beier / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 13:34 • Baviera (ALE)

O Bayern de Munique voltou a contar com um show de Harry Kane para vencer na Bundesliga. A equipe superou o Union Berlin por 3 a 0, com dois gols e uma assistência do centroavante - Coman recebeu para marcar -, em jogo válido pela nona rodada da competição.

➡️ Isak marca, e Arsenal é superado pelo Newcastle na Premier League

O triunfo colocou os comandados de Vincent Kompany em isolamento na ponta da tabela, com 23 pontos. O RB Leipzig, que é o segundo colocado, ainda joga na rodada, em visita ao Borussia Dortmund, e pode igualar a pontuação. Já o Union Berlin encarou seu segundo tropeço seguido e estacionou em sexto, com 15.

👀 COMO FOI O JOGO?

O triunfo dos bávaros foi construído sem muita dificuldade. Aos 15 minutos da primeira etapa, Harry Kane converteu pênalti sofrido por Olise e inaugurou o marcador; aos 43, Coman recebeu do inglês pelo lado da área e bateu de chapa para ampliar. No segundo tempo, foram necessários apenas seis minutos para o Furacão voltar às redes: Raphaël Guerreiro levantou na segunda trave, Coman ajeitou e Kane, junto ao companheiro Musiala, empurraram para as redes, com o gol creditado ao camisa 9.

🔢 MARCA DE HARRY KANE PELO BAYERN

Com o gol de pênalti, Harry se tornou o primeiro jogador a atingir pelo menos dez gols e cinco assistências em 2024-25, contando os jogos das cinco principais ligas europeias. Curiosamente, três minutos depois, a promessa egípicia Omar Marmoush, do Eintracht Frankfurt, igualou a marca ao dar passe para Ekitike aos 7' e ir às redes aos 18' na goleada sobre o Bochum por 7 a 2, também pela Bundesliga.

✅ FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique 3x0 Union Berlin

9ª rodada - Bundesliga

📆 Data e horário: sábado, 2 de novembro de 2024, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

🕴️ Arbitragem: Matthias Jöllenbeck (árbitro); Jonas Weickenmeier e Eduard Beitinger (auxiliares); Martin Petersen (quarto árbitro); Tobias Reichel e Markus Wollenweber (VAR)



⚽ Gols: Harry Kane (BAY - 15' 1T e 6' 2T); Kingsley Coman (BAY - 43' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Aljoscha Kemlein e Rani Khedira (UBE)

🟥 Cartões vermelhos: -

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Raphaël Guerreiro, Dayot Upamecano, Kim Min-jae (Leon Goretzka) e Alphonso Davies (Adam Aznou); Joshua Kimmich e João Palhinha (Eric Dier); Michael Olise (Leroy Sané), Jamal Musiala (Thomas Müller) e Kingsley Coman; Harry Kane



UNION BERLIN (Técnico: Bo Svensson)

Frederik Ronnow; Danilho Doekhi, Kevin Vogt (Jérôme Roussilon) e Leopold Querfeld; Christopher Trimmel, Aljoscha Kemlein (András Schäfer), Rani Khedira e Diogo Leite; Jeong Woo-Yeong (Janik Haberer) e Benedict Hollerbach (Yorbe Vertessen); Jordan Pefok (Tim Skarke)

Harry Kane celebra gol pelo Bayern na Bundesliga (Foto: Alexandra Beier / AFP)