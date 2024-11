Alexander Isak comemora gol do Newcastle sobre o Arsenal (Foto: Serena Taylor/Newcastle United)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 11:27 • Newcastle upon Tyne (ING)

Em fase recente ruim, o Arsenal voltou a tropeçar na Premier League, e foi derrotado pelo Newcastle por 1 a 0 no St. James' Park, pela 10ª rodada da competição. Ainda na primeira etapa, Alexander Isak, de cabeça, marcou o único gol do triunfo dos Magpies em casa.

Este foi o terceiro jogo seguido dos londrinos sem vencer no Campeonato Inglês. Os comandados de Mikel Arteta estacionaram em terceiro, com 18 pontos, e podem deixar o G-5 nesta rodada, enquanto a equipe de Eddie Howe deixou para trás um jejum de cinco jogos e saltou para oitavo, com 15.

👀 COMO FOI O JOGO?

Em confronto de ideias diferentes, o Newcastle apostava nas esticadas longas em velocidade com seus pontas, enquanto o Arsenal, com a bola, encontrava poucos espaços e tinha a bola aérea como arma. Os donos da casa tiveram mais sorte e inauguraram o marcador logo aos 12 minutos: Gordon fez ótimo cruzamento, Isak saiu da marcação de Gabriel Magalhães e se esticou para abrir o placar, marcando seu 12º gol nos últimos 12 jogos no St. James' Park.

Sem a armação de Odegaard, os Gunners se viram muito presos às individualidades de nomes como Saka e Trossard, que não apareceram, e quase não conseguiram criar chances perigosas ao gol de Nick Pope. A mais clara aconteceu já aos 48' da segunda etapa, em cabeçada de um livre Declan Rice para fora, fazendo o Arsenal deixar o noroeste da Inglaterra sem pontuar.

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle 1x0 Arsenal

10ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 2 de novembro de 2024, às 9h30

📍 Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne (ING)

🕴️ Arbitragem: John Brooks (árbitro); Simon Bennett e Dan Robathan (auxiliares); Darren Bond (quarto árbitro); Jarred Gillett e Darren Cann (VAR)

🥅 Gol: Aleksander Isak (NEW - 12' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Fabian Schär, Joe Willock, Sandro Tonali e Nick Pope (NEW); Mikel Merino, Jurrien Timber, Jorginho e Kai Havertz (ARS)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Nick Pope; Valentino Livramento, Fabian Schär, Dan Burn e Lewis Hall; Sean Longstaff, Bruno Guimarães (Lloyd Kelly) e Joe Willock (Sandro Tonali); Anthony Gordon (Harvey Barnes), Alexander Isak e Joelinton



ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Thomas Partey (Jorginho), William Saliba, Gabriel Magalhães e Jurrien Timber (Ben White); Mikel Merino (Oleksandr Zinchenko), Declan Rice e Leandro Trossard (Gabriel Jesus); Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Martinelli (Ethan Nwaneri)