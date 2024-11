Brasileiro tira Manchester City da liderança da Premier League

Pep Guardiola gesticula durante derrota do Manchester City na Premier League (Foto: Justin Tallis / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 14:02 • Bournemouth (ING)

O Manchester City não é mais o líder da Premier League. Em visita ao Vitality Stadium neste sábado (2), a equipe de Pep Guardiola foi derrotada pelo Bournemouth por 2 a 1, com direito a gol do brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, em partida válida pela 10ª rodada da competição.

➡️ Isak marca, e Arsenal é superado pelo Newcastle na Premier League

Com a derrota, os Citizens estacionaram na marca de 23 pontos e viram o Liverpool virar sobre o Brighton simultaneamente, alcançar os 25 e assumir a ponta da tabela. Os Cherries, por sua vez, chegaram a 15 pontos e ultrapassaram o Newcastle para subir à oitava colocação.

👀 OS GOLS DO JOGO

Sem respeitar excessivamente o adversário, o Bournemouth fez uma primeira etapa de igual para igual e não demorou muito para sair na frente. Aos 8', em jogada pelo lado esquerdo, Milos Kerkez imprimiu velocidade e cruzou rasteiro na entrada da pequena área; Semenyo, de forma inteligente, dominou girando o corpo e bateu cruzado, sem chances para Ederson.

O segundo gol nasceu já na etapa final do confronto. Aos 19', Semenyo apareceu pela esquerda e serviu Kerkez no ataque em jogada rápida; o lateral cruzou à meia altura, e Evanilson se esticou para completar com o pé direito no contrapé do goleiro dos Citizens, que só observou a bola morrer no fundo das redes. Para voltar à vida, os visitantes contaram com um cruzamento de Gündogan e uma testada certeira de Gvardiol, mas o tempo restante para a igualdade foi pouco, e o nulo brilho de nomes como Haaland - que acertou a trave com o gol aberto nos acréscimos - e Foden acabou custando caro aos Sky Blues.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Bournemouth 2x1 Manchester City

10ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 2 de novembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

🕴️ Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); Simon Long e Craig Taylor (auxiliares); Andrew Kitchen (quarto árbitro); Graham Scott e Sian Massey-Ellis



🥅 Gols: Antoine Semenyo (BOU - 8' 1T); Evanilson (BOU - 19' 2T); Josko Gvardiol (MCI - 37' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Ryan Christie e Tyler Adams (BOU); Kyle Walker (MCI)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BOURNEMOUTH (Técnico: Andoni Iraola)

Mark Travers; Adam Smith, Illya Zabarnyi, Marcos Senesi e Milos Kerkez; Lewis Cook e Ryan Christie (Tyler Adams); Antoine Semenyo, Justin Kluivert (David Brooks) e Marcus Tavernier (Dean Huijsen); Evanilson (Enes Ünal)



MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Nathan Aké (Rico Lewis) e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic; Phil Foden, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan (Jérémy Doku) e Matheus Nunes; Erling Haaland