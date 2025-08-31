Lenda do Leicester City, Vardy se aproxima de acerto com time italiano

Aos 38 anos, Jamie Vardy deve iniciar uma nova aventura na Itália. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atacante vai assinar contrato com o Cremonese, clube recém-promovido à Serie A. O ídolo do Leicester City desembarcará em Milão neste domingo (31) à noite para fechar um acordo válido por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano caso o clube permaneça na elite.

A transferência acontece poucos meses após a despedida do Leicester City, onde Vardy construiu uma das trajetórias mais marcantes do futebol inglês. Foram 13 anos defendendo os Foxes, período em que se transformou em ídolo e em protagonista de uma das maiores façanhas da história da Premier League: o título inesperado de 2015/16.

Era de Vardy termina na Inglaterra e inicia na Itália

Contratado pelo Leicester quando ainda conciliava o futebol com o trabalho em uma fábrica, vindo do modesto Fleetwood Town, Vardy rapidamente se destacou pela velocidade e oportunismo. Em 2014, ajudou o clube a conquistar a Championship e alcançar a primeira divisão. Dois anos depois, viveu o auge: foi peça central na conquista histórica da Premier League, quebrando o recorde de Ruud van Nistelrooy ao marcar em 11 jogos consecutivos.

Além disso, faturou a Chuteira de Ouro em 2019/20 e acumulou 200 gols em 500 partidas com a camisa do Leicester. Pela seleção inglesa, somou 26 convocações e sete gols, participando da Copa do Mundo de 2018.

Jamie Vardy em ação pelo Leicester na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Agora, o desafio é bem diferente. O Cremonese, recém-chegado da Serie B, começou a temporada de forma empolgante, com vitórias sobre o Milan, em pleno San Siro, e contra o Sassuolo. O técnico Davide Nicola aposta em um esquema com dois atacantes e vê em Vardy a peça capaz de oferecer velocidade e faro de gol, atributos que a equipe ainda não possui em abundância.

Embora não tenha feito uma pré-temporada completa, o atacante deve ganhar espaço gradualmente e ser utilizado como titular em boa parte dos compromissos. O clube já trouxe reforços de experiência na Serie A, como Sanabria, Baschirotto e Pezzella, além de jovens promissores, e considera a chegada de Vardy como a cereja do bolo de um mercado ambicioso.

Com isso, o veterano inglês inicia uma nova jornada que pode estender sua carreira por mais algumas temporadas. Para os torcedores do Cremonese, a expectativa é que a experiência e a liderança de Vardy ajudem a consolidar o clube entre os protagonistas da Serie A, enquanto o próprio jogador busca escrever mais um capítulo memorável em sua história no futebol.

