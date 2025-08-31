Ex-Santos deixa a Premier League rumo à elite do futebol francês; veja
Ítalo-brasileiro está no futebol europeu desde 2014; retorna à França após três anos
Emerson Palmieri está de casa nova. O lateral-esquerdo, revelado pelo Santos e que atuava pelo West Ham, acertou sua transferência para o Olympique de Marselha, da França. Aos 31 anos, o jogador tinha contrato com os Hammers até junho de 2026, e foi negociado por 1 milhão de euros, valor pago pela equipe francesa. O anúncio oficial ainda não foi realizado, mas a notícia foi antecipada pelo jornalista Fabrizio Romano.
O ítalo-brasileiro Emerson Palmieri chega aos Olímpicos para integrar o elenco comandado por Roberto De Zerbi, técnico italiano reconhecido por seu estilo de jogo voltado à posse de bola e à verticalidade. O defensor se junta ao também brasileiro Igor Paixão como representante do país no elenco da equipe francesa.
Carreira de Emerson Palmieri ⚽
Titular do West Ham na última temporada, Emerson disputou 31 partidas na Premier League, com dois gols marcados e uma assistência. O lateral deixará o futebol inglês após oito anos, somando também sua passagem pelo Chelsea.
Na Europa desde 2014, Palmieri atuou por Palermo e Roma, na Itália, e pelo Lyon, na França, por empréstimo. Revelado nas categorias de base do Santos, conquistou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior e dois títulos do Campeonato Paulista no futebol brasileiro.
Além disso, o jogador acumula um feito inédito no continente europeu: venceu todas as competições de clubes organizadas pela Uefa. Foi campeão da Conference League pelo West Ham, além de ter levantado a taça da Champions League, da Europa League e da Supercopa da Uefa com o Chelsea. Por seleção, integrou o elenco da Itália campeã da Eurocopa em 2021.
