Liga Saudita adverte Cristiano Ronaldo: 'Ninguém toma decisões acima do clube'

A Liga Profissional Saudita (SPL) emitiu um comunicado oficial nesta sexta-feira (6) com uma advertência a Cristiano Ronaldo. A manifestação ocorre após o jogador iniciar um movimento de protesto contra a gestão do Al-Nassr, ao se recusar a entrar em campo. No texto, a liga ressalta que "nenhum indivíduo, por mais importante que seja, toma decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube".

A polêmica começou na última segunda-feira (2), quando o camisa 7 ficou de fora da vitória por 1 a 0 sobre o Al-Riyadh. Segundo o jornal português A Bola, a ausência foi uma decisão deliberada do atleta, insatisfeito com a falta de grandes investimentos na atual janela de transferências em comparação com rivais como o Al-Hilal.

Defesa da autonomia e sustentabilidade

No comunicado divulgado pela imprensa internacional, a SPL defendeu que o sistema de gestão — mesmo com o Fundo de Investimento Público (PIF) no comando financeiro dos principais clubes — garante a independência administrativa de cada agremiação.

"A Liga está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. As decisões relativas a contratações, gastos e estratégia são de sua responsabilidade, dentro de uma estrutura financeira concebida para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo." — Trecho do comunicado da SPL

A liga também pontuou que a competitividade da temporada 2025/26, com poucos pontos separando os líderes, é uma prova de que o sistema atual funciona. O Al-Nassr ocupa atualmente a terceira posição com 46 pontos, mantendo uma perseguição próxima ao líder Al-Hilal (50 pontos) e ao vice-líder Al-Ahli (47 pontos).

Cristiano Ronaldo em ação durante Al-Nassr x Al-Ahli, pela Liga Saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

O motivo da "greve" de CR7

A insatisfação de Cristiano Ronaldo reside na disparidade de reforços. Enquanto o Al-Hilal anunciou nomes como Darwin Núñez e negocia com Karim Benzema, o Al-Nassr contratou apenas o jovem Haydeer Abdulkareem, de 21 anos. O técnico Jorge Jesus também já havia manifestado publicamente a necessidade de novos jogadores para elevar o nível da equipe.

Mesmo treinando com o grupo, Cristiano Ronaldo deve ser desfalque novamente no clássico desta sexta-feira contra o Al-Ittihad. O clube e o estafe do jogador ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a advertência da liga ou sobre quando o atacante pretende retornar aos gramados.

