Astro do Liverpool cobra responsabilidade de comentaristas

Em entrevista concedida ao ex-jogador Gary Neville, da Sky Sports, publicada nesta sexta-feira (6), o zagueiro Virgil van Dijk fez um desabafo sobre a natureza das críticas no futebol moderno. O capitão do Liverpool argumentou que ex-jogadores de elite que hoje atuam na mídia possuem um "dever de responsabilidade" para com os atletas mais jovens, que lidam constantemente com a pressão das redes sociais.
O debate ocorre em um momento de tensão entre jogadores e comentaristas. Recentemente, Van Dijk confrontou Wayne Rooney após críticas do ex-atacante, e o defensor Lisandro Martínez, do Manchester United, também trocou mensagens públicas com Nicky Butt após comentários negativos do veterano.
O impacto da era do "clickbait"
Van Dijk ressaltou que, embora as críticas técnicas sejam uma parte natural e aceitável do esporte, o formato atual muitas vezes busca apenas o engajamento digital, ignorando as consequências psicológicas para quem está começando.
— Pessoalmente, consigo lidar com isso, mas estou um pouco preocupado com a próxima geração. Sinto que os ex-jogadores de elite têm uma responsabilidade. Às vezes, as críticas se transformam em clickbait, em dizer coisas para provocar reações, sem pensar nas repercussões para o lado mental dos jogadores — afirmou o capitão.
O zagueiro destacou que, embora aconselhe os companheiros mais jovens a evitarem as redes sociais, a realidade da atual geração torna o isolamento digital quase impossível. Segundo ele, o impacto de sofrer "bullying" virtual ou receber críticas pesadas após um desempenho ruim pode ser devastador para atletas em formação.
Defesa do processo de Arne Slot
O capitão também abordou o momento atual do Liverpool. A equipe tem enfrentado dificuldades para manter o padrão de desempenho da temporada passada, o que colocou o técnico Arne Slot sob o escrutínio da mídia. Van Dijk admitiu que as críticas aos resultados são merecidas, mas pediu uma distinção clara entre análise técnica e desrespeito.
— As críticas a temporada que estamos tendo são bem merecidas devido à maneira como temos jogado em alguns momentos. Mas há críticas e há desrespeito. Estamos em um processo, e isso leva tempo. Pelo que sei, o Liverpool não é um clube que toma decisões precipitadas e confia no processo — declarou o defensor.
Para Van Dijk, Arne Slot merece respeito e tempo para concluir seu trabalho de forma positiva, apesar da pressão externa por resultados imediatos. O Liverpool volta a campo neste domingo (8) para o clássico contra o Manchester City, partida válida pela 25ª rodada da Premier League.
